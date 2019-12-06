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Hisar’a ortak akılla yön verilecek Başkan Dündar: “Bursa'nın en eski yerleşim yeri Hisar’da tarihî ...

İHA

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en eski yerleşim yeri olan Hisar İçi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bölge sâkinleri ile 'Haraçcıoğlu Yaşayan Tarih Hisar Buluşmaları' adı altında istişare toplantısı düzenledi. Hisar'ı eskiye döndürmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Hisar'ın geleceğine ortak akılla katkı sunacağız" dedi.

Hisar’a ortak akılla yön verilecek Başkan Dündar: “Bursa'nın en eski yerleşim yeri Hisar’da tarihî gelenekleri yaşatacağız”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın en eski yerleşim yeri olan Hisar İçi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili bölge sâkinleri ile ‘Haraçcıoğlu Yaşayan Tarih Hisar Buluşmaları’ adı altında istişare toplantısı düzenledi. Hisar’ı eskiye döndürmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Hisar’ın geleceğine ortak akılla katkı sunacağız” dedi.
Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar’ın tarihî özelliklerini korumak için başlattığı Tarihî Hisar Bölgesi Yenileme Projesi’ni sürdürüyor. Bölgenin tarihî değerlerinin gün yüzüne çıkartılmasına yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde projenin ilk ayağı olan Oruçbey Caddesi üzerinde bulunan binaların cephe sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı. Cadde zemini granit bazalt kaplamalı parke taşı ile yenilendi. Çalışmalar ile bölgenin yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilerek Türkiye ve dünya çapında tanınması hedefleniyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hisar’da yürütülen çalışmalara ortak akılla yön vermek adına bölge sâkinleri ile istişare toplantısı düzenledi. 9 hafta boyunca ‘Haraçcıoğlu Yaşayan Tarih Hisar Buluşmaları’ adı altında gerçekleştirilecek toplantıların ilki Haraçcıoğlu Medresesi’nde yapıldı. Toplantıda bölgede yer alan mahallelerin muhtarları, turizmciler, akademisyenler ve bölge sâkinleri yer aldı. Başkan Dündar, toplantıda yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediyesi olarak 136 mahallemizde çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız arasında Hisar’ı ayrı bir önemsiyoruz. Sadece biz değil, Bursa’da yaşayan herkes bu bölgeyi önemsiyor. Bölgede yaptığımız çalışmaların bazıları tamamlandı. Bazıları ise devam ediyor. Bölge ile ilgili yeni planlarımız var. Osmangazi Belediyesi olarak uzman kişiler nezâretinde Hisar’ın tamamını kapsayan Kentsel Koruma Analiz Çalışması’nı yaptık. Çalışmalar devam ederken bu çalışmalara yön vermek de gerekiyor. Bizim isteğimiz çalışmalar yapılırken bölgede sadece fizikî yenilemeler yapmak değil, bölgeye bir de ruh katmak istiyoruz. Eski yaşantının izlerini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz” dedi.
Hisar’daki çalışmalarda 5 odak noktası belirlediklerini belirten Başkan Dündar, “Bu odak notları, Tophane, Üftâde Cami ve Türbesi, Arkeopark, Aladdin Cami ve Muradiye Devlet Hastanesi’nin bulunduğu bölge. Bizim hedefimiz Hisar içerisinde belirli akslar oluşturarak bu odak noktalarını birbirlerine bağlamak. Osman ve Orhan Gazi türbelerini çok fazla kişi ziyaret ediyor. Oradan çıkanlar genel olarak Üftâde Camiive türbesine gidiyor. Alâaddin Camii çok fazla bilinmiyor. Oruçbey Caddesi’nde yaptığımız çalışmalar ile bölgeye bir hareket kazandırdık. Arkeopark’ta çalışmalarımız devam ediyor. Bizim burada yapmamız gereken bölgeye gelen kişilerin oluşturacağımız akslar üzerinden Hisar’ı gezmesini sağlamak” diye konuştu.
“700 yıllık alışkanlıklar devam ettiriliyor”
Hisar’da asırlardır devam eden alışkanlıklara rastlamanın mümkün olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Pınarbaşı suyunun evden eve geçtiği yerler var. Bunu bizler gördük. Burada yaşamış 6070 yaşındaki kişiler ise çok daha öncesini biliyor. Bazı vatandaşlarımız da görmeseler dahi büyüklerinden duyduğu bazı gelenekler var. Buradaki bir Osmanlı hikâyesidir. 3 kıtaya yayılan bir hikâyedir. Burada eskiden ne vardı? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Bölge halkının bu konudaki tecrübelerini bizimle paylaşmasını istiyoruz. Biz geldik burasını böyle yapacağız zihniyeti ile hareket etmiyoruz. Burası 700 yıl önce Osmanlı’nın hâkimiyetine girmiş bir yaşam alanı. Osmanlı’nın ilk payitahtı. Burada tarihi dokuyu ortaya çıkarmamız lazım. Bunu yaptığımız da bölge hak ettiği değere kavuşacaktır. Yapılan fiziki çalışmalar belli bir süre sonra eskir. Ancak bu çalışmaları sahiplenirsek ve yapılan çalışmaları amacına uygun şekilde değerlendirirsek o zaman hedefimize ulaşmış oluruz” ifadelerini kullandı.
Dünyanın birçok şehrinde ‘eski şehir’ diye tabir edilen tarihî bölgelerin olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Buralar yıkılmış olsalar bile fotoğraflara bakarak yenilerini inşâ etmişler. Şu ânda o bölgeler turistlerin en çok rağbet gösterdiği bölgeler. Bursa’ya da çok fazla turist geliyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni 100 farklı ülkeden 650 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Biz istiyoruz ki Fetih Müzesi’nde fotoğraflarda gösterdiğimiz 693 yıl öncesinin Bursa’sının gerçeğini de Hisar’da gösterelim. Sanal ortamın gerçeğini yaşatalım” diye konuştu.
Çocukluklarındaki hisar’ı anlattılar
Başkan Dündar’ın konuşmasının ardından bölge sâkinleri tek tek söz alarak Hisar’da yapılabilecek çalışmalar hakkında fikirlerini paylaştı. Karşılıklı fikir alış verişi şeklinde geçen toplantıda ön plana çıkan konu ise günümüz şartlarında tarihî bir Hisar bölgesinin nasıl ortaya çıkarılabileceği ve eski geleneklerin nasıl yeniden yaşatılabileceği oldu. Hisar’ı sadece fiziken değil, hayat olarak da eskiye döndürmek istediklerini ifade eden Başkan Dündar, tüm katılımcıların çocukluk hatıralarını dinledi.
Devlet Hastanesi Ve Ordu Evi’nin ne olacağı konuşuldu
Birçok fikrin ortaya atıldığı toplantıda bölgede yer alan ve Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesiyle taşınan Muradiye Devlet Hastanesi, Ordu Evi ve Tophane Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nin akıbetinin ne olacağı konuları da konuşuldu. Muradiye Devlet Hastanesi’nin ne olacağı konusunda konuşan Başkan Dündar, “Hastanenin tarihî bölümü olan ve geçmişte Memleket Hastanesi olarak açılmış kısmının yenilenerek modern hâliyle 400 yataklı olarak bölgeye hizmet vereceğini biliyoruz. Hastane bu bölgenin olmazsa olmazı. Çok güzel ve modern bir Şehir Hastanesi Bursa’ya kazandırıldı. Hasta yoğunluğu Şehir Hastanesi’nde olmalış, ancak Muradiye Devlet Hastanesi de kapasitesi küçültülmüş olarak hizmet verecek” dedi.
Ordu Evi konusunda da bilgiler veren Dündar, “Ordu Evi eskidi ve ihtiyaca cevap veremez durumda. Ordu Evi’nin o bölgeden taşınması durumunda oradaki Bey Sarayı’nı ön plana çıkarabilmemiz bölge için çok önemli” diye konuştu.
Toplantıda herkes hatıralarını anlatıp, fikrini tek tek beyan ederken, ortaya atılan başlıca fikirler ise bölgenin trafiğe kapatılması, bölgeye hem tur otobüslerinin hem de araçların park edebileceği bir otopark yapılması, bölgenin tamamının tarihî dokuyu ön plana çıkartacak parke taşı ile kaplaması, bölgedeki tarihî cami ve türbelerin ön plana çıkarılması, eski yapıların yenilenmesi, Hisar’da yaşamış olan Zeki Müren ve Müzeyyen Senar gibi sanatçıların müze evlerinin olması, nostaljik bir hava oluşturmak adına at ve eşek sırtlarında süt satışlarının yeniden yapılması, yoğurt ve boza satan insan heykellerinin yapılması, sanat ve kültürel çalışmaların yapıldığı mekânlar oluşturulması oldu.
Hisar’ın geleceğini belirlemek adına yapılan toplantı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür eden vatandaşlar, “Yıllardır Hisar ön plana çıkmadı. Arka planda kaldı. Son yıllarda Başkanımız Mustafa Dündar’ın çalışmaları ile buradaki tarihi doku ön plana çıktı. Hisar, hak ettiği değeri görmeye başladı. Hisar sevdalıları olarak başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dediler.

BURSA

06 Aralık 2019 Cuma

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