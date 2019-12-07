Uludağ’a çıkacaklar dikkat Bursa’da teleferik çalışma saatleri değişti

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ beyazlara bürünürken, teleferikle zirveye çıkacaklara uyarı geldi.
140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferiği olan Bursa Teleferik Aş. kış bakımına alınmasının ardından sezon öncesi çalışma saatlerini de tekrar düzenledi. .
Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada, ’Bugün itibarıyla çalışma saatlerimiz 08.00 20.00 olarak güncellenecektir. Değerli misafirlerimizin bilgisine" denildi.
BURSA
07 Aralık 2019 Cumartesi
- İMSAK 06:35
- GÜNEŞ 08:05
- ÖĞLE 13:00
- İKİNDİ 15:24
- AKŞAM 17:45
- YATSI 19:10