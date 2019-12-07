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“Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” başladı

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin"Yılın Yazarı Nezihe Meriç" etkinliklerinin sonuncusu olan "Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu" başladı. Nezihe Meriç ve edebiyatının ele alındığı sempozyumun açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Türk edebiyat tarihinde izleri asla silinmeyecek yazarları bundan sonra da kent gündemine taşımaya devam edeceğiz" dedi.

“Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” başladı

Nilüfer Belediyesi’nin“Yılın Yazarı Nezihe Meriç” etkinliklerinin sonuncusu olan “Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” başladı. Nezihe Meriç ve edebiyatının ele alındığı sempozyumun açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Türk edebiyat tarihinde izleri asla silinmeyecek yazarları bundan sonra da kent gündemine taşımaya devam edeceğiz” dedi.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, “Yılın Yazarı Projesi” kapsamında, Türk edebiyatına eserleri ile katkılar sunan Nezihe Meriç’i 2019 yılı boyunca çeşitli etkinliklerde halkla buluşturdu.
Cumhuriyet döneminin ilk kadın öykü yazarlarından biri olan ve Türk edebiyatında derin izler bırakan Nezihe Meriç’in yapıtlarındaki izleri süren Yılın Yazarı Projesi, her yaştan okuru bu serüvene dahil etti. Söyleşilerden, öykü yarışmasına kadar çok farklı alanlarda yapılan 2019 Yılın Yazarı Nezihe Meriç etkinliklerine yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Yıl boyunca büyük ilgi gören etkinliklerin sonuncusu, “Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” oldu.
Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen ve iki gün sürecek olan sempozyumun açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nezihe Meriç’in kızı Aslı Şengil Buico, çok sayıda yazar, akademisyen, sanatçı ve vatandaş katıldı.
Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın öykü yazarlarından biri, hatta ilki sayılan Nezihe Meriç’in edebi yönünün sempozyumda inceleneceğini belirterek, kendi anladığı Nezihe Meriç’ten şöyle bahsetti: “Bence Nezihe Meriç, hem edebiyatında, hem yaşam yolculuğunda; duyarlı, incelikli ve kendine has yürüyüşü olan bir yazar. Umut, yazısında hep var. İlk yazdığı yazının başlığının “Ümit” olması boşuna değil. İncelikler var yazısında ve hayatında.”
Açılışta Nezihe Meriç’in kızı Aslı Şengil Buico da, yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin çok değerli olduğunu belirterek, “Yılın Yazarı Nezihe Meriç etkinliklerinde 20 bin kişiye ulaşıldı, bu çok büyük bir rakam. Annemin kitaplarının satışıyla 15 yılda bu kadar insana ulaşabilirdik. Nilüfer Belediyesi çok büyük bir iş başardı. Annem bunu görseydi çok mutlu olurdu. Çünkü en büyük amacı toplumn her kesimine ulaşmaktı, bu etkinlikle annemin bu arzusu gerçekleşti” diye konuştu.
Nezihe Meriç’in kızı Aslı Şengil Buico annesinin bilinmeyen yönlerini de anlattı. “Bir yazarı anlamak için onun nasıl bir insan olduğunu az da olsa bilmek önemli” diyen Aslı Şengil Buico, annesi Nezihe Meriç’i sevgi dolu yardımesever, kin tutumayan, neşe ve hüzün arasında çok çabuk vites değiştiren bir kadın olarak anlattı.
Yılın Yazarı Nezihe Meriç Projesi’nin Danışmanı Nursel Duruer de lise yıllarında tanıdığı usta yazar Nezihe Meriç ile ilgili anılarını anlatarak, “Nilüfer Belediyesi’nin böylesine geniş çaplı, kalıcı, kültürel etkinliği Türkiye için örnek. Önümüzdeki yıllarda da bu çalışmaların aynı güçle sürmesini diliyorum” diye konuştu.
Erdem: Nezihe Meriç’le geçen bir yıl bize çok şey öğretti
Açılış törenine katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yaptığı konuşmada Nezihe Meriç’in, 1950’lere eserleriyle damgasını vuran unutulmaz bir yazar olduğunu belirtti. Erdem şöyle devam etti: “Cümlelerinden insan sevgisi ve umut eksik olmayan Nezihe Meriç’le geçirdiğimiz bu bir yıl bize çok şey öğretti. Her yaştan ve katmandan okurla Nezihe Meriç’i andık, onun eserlerini tartıştık. Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik gerçekleştirdiğimiz onlarca etkinlik, atölye, ödül ve sergi aracılığıyla binlerce kentlinin Nezihe Meriç’le tanışmasına ön ayak olduk.”
Başkan Erdem Yılın Yazarı Nezihe Meriç etkinliklerinin hepsine büyük ilgi gösterildiğini belirterek, “Uzun yıllardır Yılın Yazarı kapsamında verdiğimiz ulusal çaptaki öykü ödülüne bu yıl 328 kişi toplam 656 öyküyle katıldı. Gelenekselleşen bir diğer ödülümüz olan Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’na da Bursa çapında 27 liseden yüzlerce öğrenci 705 eserle başvurdu. Nezihe Meriç’in odağında gençlere, yetişkinlere ve ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz atölyelere yüzlerce kişi katıldı ve bu atölyelerin çıktıları da ayrıca kitaplaştırıldı” dedi.
Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak, Türk edebiyat tarihinde izleri asla silinmeyecek yazarları bundan sonra da kent gündemine taşımaya devam edeceklerini belirtti ve bu önemli sempozyuma katılan ve emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Erdem, “Bu umutlu yürüyüş hiç bitmesin” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
"Nezihe Meriç herkese ümit verdi"
Konuşmaların ardından sempozyumun açılış konuşmasını yazar Ayfer Tunç yaptı. Yılın Yazarı çalışmasını, ”Çorak olmaya doğru giden ülkede üstüne titrenmesi gereken bir vaha, eksiksiz ve titiz bir çalışma” olarak değerlendiren Tunç, bir yazar olarak Nezihe Meriç’in iyimserliği ile ilgilendiğini söyledi ve ekledi: “Nezihe Meriç herkese ümit verdi, çünkü o, insana inanıyordu” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından sempozyum, “Çavlanın İçinden Sessizce” isimli oturumla başladı. Turhan Günay’ın başkanlığını yaptığı oturuma Özge Şahin, Yalçın armağan, Murat Yalçın ve Leyla Ruhan Okyay katıldı. Konuşmacılar Nezihe Meriç’in “Çavlanın İçinden Sessizce” isimli kitabı ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.
Müzikli gösteri ve sergi
Açılış gününde sempozyuma özel "Varım Diyorum İnanmalısınız" adlı müzikli bir okuma da gerçekleştirildi. Ebru Nihan Celkan'ın yönettiği etkinlikte, Barış Gönenen, Emel Çölgeçen ve Şebnem Köstem, Nezihe Meriç'in hikâyelerinden okumalar yaptı.
Sempozyum kapsamında Nâzım Hikmet Kültürevi Sergi Salonu’nda “Öykülerin Nezim’i” isimli sergi de izlenime açıldı. Sergide, Nezihe Meriç’in anıları, edebiyat yolculuğuna ilişkin belgeler, hakkında gazetelerde çıkan haberler, kişisel eşyaları, el yazmaları ve notları yer alıyor. Sergi 6 Ocak’a kadar izlenime açık kalacak.
Gecede Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem sempozyumda emeği geçen ve katkıda bulunanlara Nezihe Meriç’in özel tasarım portresini armağan ederek herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

BURSA

07 Aralık 2019 Cumartesi

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