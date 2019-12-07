Mudanya Belediyesi, Büyükşehir'in yüzme havuzunu kapattırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mudanya Belediyesi, Büyükşehir'in yüzme havuzunu kapattırdı

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında Mudanya'ya kazandırılan ve bugüne kadar binlerce kişinin yararlandığı yüzme havuzu, Mudanya Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığı dava sonucu kapanıyor.

Mudanya Belediyesi, Büyükşehir'in yüzme havuzunu kapattırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında Mudanya’ya kazandırılan ve bugüne kadar binlerce kişinin yararlandığı yüzme havuzu, Mudanya Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığı dava sonucu kapanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi arasında 2010 yılında "Güzelyalı Yüzme Havuzu Projesi ve Uygulama İnşaatı" yapılmasına ilişkin protokol imzalanmış ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yüzme havuzu 2011 yılının Temmuz ayında hizmete açılmıştı.
Mudanyalılar mağdur edilmeyecek
Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışında inşa ettiği ilk yarı olimpik ölçülerdeki yüzme havuzu olan tesiste 9 yıl boyunca Mudanyalılara hiçbir ticari beklenti olmaksızın yüksek standartlarda sportif amaçlı hizmet verildi. Bu kapsamda Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, dernek, kulüp ve vakıflarla yüzlerce proje hayata geçirilirken, bu projeler kapsamında bugüne kadar 10 bin 500 kişiye havuzda ücretsiz eğitimler verildi. Yüzme takımlarının altyapılarına profesyonel yüzücülerin yetiştirildiği yüzme havuzunda 250 genç yüzücü spor hayatına kazandırıldı. Mudanya Belediyesi’nin açtığı dava ile tahliyesine karar verilen bu yüksek standarttaki spor tesisinin, aynı kalitede ve standartta işletilebilmesi temennisi ile hukukun da verdiği karar doğrultusunda tesisin tahliyesine başlandı.
50 bin kişi yararlandı
Yıllarca sporseverlerin gözde mekanı olan ve genç sporcuları uluslararası spor arenasına hazırlayan tesisten açıldığı günden bu yana 14 yaş üstü 31 bin 195 kişi yararlanırken, Büyükşehir Belediyesi’nin yaz ve kış sporları kapsamında 0614 yaş arasındaki 7 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi. Tüm bu rakamlar dikkate alındığında Büyükşehir Belediyesi’nin Mudanya’ya kazandırdığı yüzme havuzundan yararlananların sayısı 50 bin kişiye ulaştı.
Tahliye işlemi başladı
Balon sistemi ile üzerinin de kapatılmasıyla Mudanyalılara 4 mevsim yüzme keyfi sunan ve bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişinin yararlandığı tesis, Mudanya Belediyesi tarafından 2016 yılında mahkemelik edildi. Mudanya Belediyesi, yerin kendilerine ait olduğunu belirterek, Eylül 2012 Kasım 2016 tarihleri arasını kapsayan dönem için 1 milyon 500 bin TL ecrimisil talebinde bulundu. Ecrimisil ihbarnamesinin iptali için Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa 1. İdare Mahkemesi’ne açılan davada, Mart 2018 tarihli kararla “ecrimisil ihbarnamesinin iptaline" karar verildi.
Ecrimisil ihbarnamesinin idare mahkemesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Mudanya Belediye Başkanlığı bu kez, dava konusu taşınmazın maliki olduğunu belirterek, Büyükşehir aleyhine ‘müdahalenin men’i ile tahliyeye ve ecrimisil tazminatına hükmedilmesi talebi ile’ dava açtı. Dosyaya sunulan bilirkişi raporu ile ecrimisil tazminatı tutarı ilk olarak 1.056.048 TL olarak hesap edilse de Büyükşehir’in itirazları ile 394 bin 273 üzerinden hüküm verildi.
Mudanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24 Eylül 2019 tarihli kararı ile “Davanın kabulü ile Büyükşehir’in el atmasının önlenmesine ve taşınmazdan tahliyesine, ecrimisil talebinin kısmen kabul kısmen reddi ile 394.273,00 TL ecrimisil tazminatına” hükmedildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından karara karşı Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvurulurken, yıllarca Mudanyalılara hizmet veren yüzme havuzunda tahliye işlemlerine de başlandı.
Öte yandan 10 Aralık 2019 tarihinde faaliyetine son verecek olan tesise üyelikleri bulunan sporseverler, detaylı bilgiyi ve üyeliklerinin iadeleriyle ilgili başvuruyu 716 22 50 numaralı telefondan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek yapabilirler.

BURSA

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” başladı
YEREL HABERLER “Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” başladı
Kayıp dağcıların Bursalı arkadaşı konuştu... "İşlerinin yoğunluğundan dolayı yürüyüşü ertelediler. Sonrasında benim de işim çıktı. Ya üçümüz kaybolacaktık ya da geri dönecektik" Uludağ’da 6 gündür aranan Efe Sarp’ın 12 Kasım’da Uludağ’ın 2543 metrelik zirvesinde çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp dağcıların Bursalı arkadaşı ...
(Özel) Yılbaşı için Amerika'dan rengarenk hindi getirdi
YEREL HABERLER (Özel) Yılbaşı için Amerika'dan rengarenk hindi ...
Yargıtay'dan emsal karar: "Saklanan ayıplı üründe zaman aşımı olmaz" Sürekli arızalanan buzdolabı mahkeme kararıyla yenilendi Bozuk buzdolabını 12 yıl sonra mahkeme kararıyla değiştirdi
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal karar: "Saklanan ayıplı üründe ...
Sağlık Müdürlüğü'nde nöbet değişimi
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü'nde nöbet değişimi
Uludağ’a çıkacaklar dikkat Bursa’da teleferik çalışma saatleri değişti
YEREL HABERLER Uludağ’a çıkacaklar dikkat Bursa’da teleferik çalışma ...
Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı
Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu
TSK için üretilen nano teknoloji kamuflaj kıyafetlerini çalan 3 hırsız tutuklandı Bursa ve Eskişehir'de milyonluk soygun yapan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER TSK için üretilen nano teknoloji kamuflaj ...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir Yenişehir'de
YEREL HABERLER Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir ...
TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (4)
YEREL HABERLER TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' ...
Ekonominin kahramanları ödüllendirildi TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye’nin gücüne ve geleceğine inanmalıyız" "Tarihin akışının uzadığı günlerden geçiyoruz. Dünyanın yeniden şekilleneceği durumun başındayız. Türkiye en önemli aktörlerden biri olacak"
YEREL HABERLER Ekonominin kahramanları ödüllendirildi TBMM Başkanı ...
TBMM Başkanı Şentop, Fetih Müzesi’ni gezdi TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu kadar gerçekçi bir tablo beklemiyordum”
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Fetih Müzesi’ni gezdi TBMM ...
Yeni Mahalle semt sahası hizmete girdi
YEREL HABERLER Yeni Mahalle semt sahası hizmete girdi
Bereket Sofrası yeniden kuruldu
YEREL HABERLER Bereket Sofrası yeniden kuruldu
TBMM Başkanı Şentop’tan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop’tan esnaf ziyareti
Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri 7. Yılında
YEREL HABERLER Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri 7. Yılında
Çamur, engellilerin ellerinde sanat eserine dönüşüyor
YEREL HABERLER Çamur, engellilerin ellerinde sanat eserine dönüşüyor
TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (3)
YEREL HABERLER TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' ...
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (4)
YEREL HABERLER Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci ...
Göbeklitepe’nin ışığı Gürsu’dan yansıyor
YEREL HABERLER Göbeklitepe’nin ışığı Gürsu’dan yansıyor
Uludağ'da kayıp iki dağcının sığınabileceği mağarada kazı çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Uludağ'da kayıp iki dağcının sığınabileceği mağarada ...
Dünür cinayeti duruşmasında savcı ceza istedi
YEREL HABERLER Dünür cinayeti duruşmasında savcı ceza istedi
Türk Kızılay Bursa’dan ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Türk Kızılay Bursa’dan ilk yardım eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X