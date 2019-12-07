Bursa’nın değerleri İzmir’de vitrine çıktı

Türkiye’nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda stat açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, termalden kış turizmine kadar kentin tüm değerlerini vitrine çıkardı.

Fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ve Türkiye turizminin önde gelen yetkilileri katıldı. İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş (İZFAŞ) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen Travel Turkey İzmir; Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli destinasyonlarından çok sayıda katılımcı firmayı ve turizm profesyonelini, Türkiye’nin en modern fuar komplekslerinden olan Fuar İzmir’de 3 gün boyunca ağırlayacak.

Geliştirdiği yeni konseptler ve özel etkinlikler ile bu yıl da sektöre ivme kazandıracak olan fuar, dünya turizminin trendlerini İzmir’de bir araya getirecek ve 2020 Türkiye turizmine katkı sağlayacak.

Fuarda bu yıl, son yıllarda yoğun ilgi gören “Alternatif Turizm” ile ilgili özel bir konsept oluşturuldu. Kış sporları, dağcılık, rafting, su altı, kültürsanat, doğamacera gibi alanlarda turizm faaliyetlerini içinde barındıran bu özel bölüme; alternatif turizm sektörüyle ilgili seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, işletmeler, ürün tedarikçileri ve kulüpler katılım gösteriyor. 1200’ün üzerinde sektör temsilcisinin katılım sağladığı Travel

Turkey İzmir, bu yıl turizm sektöründe alternatif bir buluşmaya imza atıyor.

Bursa standına yoğun ilgi

Bursa’nın turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda ivme kazanması adına çalışmalarını sürdüren Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, İzmir Travel Turkey Turizm fuarında Bursa standı ile göz doldurdu. Termali, Uludağ’ı, ecdat mirası eserleri, somut kültürel mirası İznik çinisi, gastronomi değerleri kestane şekeri, Mustafakemalpaşa tatlısı ve diğer pek çok değeriyle Bursa’nın tüm güzellikleri 3 gün boyunca katılımcılara tanıtıldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şahin Sevinç ve İsa Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ile Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) temsilcisi Aziz Türk de fuara katılarak, turizmcilerle birebir görüşmeler yaptı. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından açılan stantta, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Koordinatörü Anıl Bayık, Bursa’nın değerlerini ziyaretçilere anlattı. İngilizce, Almanca ve birçok yabancı dilde Bursa adına hazırlanan yayınlar, turizmcilerin ilgi odağı oldu. Fuarda sergilenen ve Bursa’nın somut kültürel değeri olan İznik Çinisi de Çini Sanatçısı Nükhet Poyraz’ın uygulamalı anlatımlarıyla fuarın göz bebeği oldu.

Fuarın açılış töreni sonrasında ise Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da Bursa standını ziyaret ederek, fuar özelinde başarılar diledi.

BURSA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:35

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