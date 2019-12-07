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Şehit polis memleketine uğurlandı Bursa'da görevi başındayken şehit edilen polis memuru için il ...

İHA

Bursa'da görev başındayken şehit edilen Polis Memuru Alaattin Özdemir için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Dualar eşliğinde memleketine uğurlanırken, ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehit polis memleketine uğurlandı Bursa'da görevi başındayken şehit edilen polis memuru için il emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

Bursa'da görev başındayken şehit edilen Polis Memuru Alaattin Özdemir için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Dualar eşliğinde memleketine uğurlanırken, ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi’nde bir grup vatandaşın kavgasına müdahale etmek isteyen polis memuru Alaattin Özdemir'in belindeki silahı alan Murat D., Özdemir’in kafasına ateş etti. Yaralı polis memuru ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Organları 6 hastaya umut oldu
Hastanedeki 3 günlük hayat mücadelesine yenik düşen Alaattin Özdemir için ailesi de organlarını bağışlama kararı aldı. Akciğer, böbrek, karaciğer ve korneaları 6 hastaya umut oldu.
Dualarla memleketine uğurlandı
Görevi başında şehit düşen polis memuru için ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki emniyet binasında resmi tören düzenlendi. Sirenler eşliğinde mesai arkadaşları tarafından getirilen Özdemir'in ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Kızı, babasının polis beresini takarak törene gelirken, Özdemir dualar eşliğinde memleketi Kütahya'ya uğurlandı. Özdemir, Kütahya Merkez Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Kütahya Şehitliğinde defnedilecek.

BURSA

07 Aralık 2019 Cumartesi

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