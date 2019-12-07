Yıldız Tilbe, Bursa'da hayranlarını coşturdu

Onu tanıdınız mı?

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BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Yıldız Tilbe, hayranlarına unulmaz bir gece yaşattı.

`Delikanlım´ adlı şarkısıyla Bursalıları selamlayan Yıldız Tilbe, geçmişten günümüze klasikleşen şarkılarını seslendirdi. Tilbe, mekânı dolduran yaklaşık bin 200 kişinin önünde gerçekleştirdiği konserinde hareketli parçalara da yer verdi. Tilbe, kendine özgü dansı ve sempatik tavırlarıyla birlikte izleyenlerin beğenisini kazandı. Hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmayan şarkıcı, Bursalılara teşekkür ederek, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Tilbe´nin şarkılarına Bursalı hayranları eşlik ederken, gece boyunca unutulmaz anlar yaşadı.



BURSA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:35

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