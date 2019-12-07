Ekonominin Oscarları sahiplerini buldu BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni 46. kez gerçekleştirildi TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bursa ekonomisinin gurur gecesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ekonominin Oscarları sahiplerini buldu BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni 46. kez ...

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 46. kez organize edilen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde 7 ayrı kategoride 62 ödül sahibini buldu. Bursa ekonomisinin gurur gecesine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin büyüme yolculuğu başarılı iş adamlarımızın cesareti ile gerçekleşecek" dedi.

Ekonominin Oscarları sahiplerini buldu BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni 46. kez gerçekleştirildi TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bursa ekonomisinin gurur gecesinde

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 46. kez organize edilen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde 7 ayrı kategoride 62 ödül sahibini buldu. Bursa ekonomisinin gurur gecesine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye’nin büyüme yolculuğu başarılı iş adamlarımızın cesareti ile gerçekleşecek” dedi.
BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni oda hizmet binasında gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur’un ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, İsmail Tatlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, ilçe belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa’nın üretken ve başarılı insanlarla güçlü ve heyecan veren bir şehir olduğunu belirterek, “Bursa bizlere Osman Gazi’nin emaneti. Bu şehir, ülkemiz için daima değer üreten bir yapıya sahip. Tarihimize kaynaklık eden bu şehirde ekonomiye değer katan saniyici ve esnafımızın olması tabiî bir neticedir. Bu değerli girişimcilerimizin hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Marifet iltifata tâbidir. 130 yıllık hafızası olan BTSO’nun başarılarıyla örnek olan girişimcileri ödüllendirmesini çok önemli buluyorum. Her birimizin kişisel emek ve çabalarının toplamı, ülkemiz için ortak bir hasılatın adı oluyor” dedi.
Tarihin akışının hızlandığı bir dönemden geçildiğini kaydeden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şöyle devam etti: “Dünyanın yeniden şekilleneceği bir dönemin başındayız. Türkiye bu yeni dönemin uluslararası alanda etkili küresel aktörlerinden birisi olacak. Bunu siz iş insanlarımıza ve Türkiye’nin her yerindeki gençlerimize bakarak söylüyorum. İnşallah ümitsizliğe düşmeden vazifemizi doğru bir şekilde yaparak Türkiye’mizi hep birlikte büyüteceğiz. Bursa büyüyecek, Bursa büyürse de Türkiye büyüyecek. Diğer şehirlerimiz de aynı şekilde Türkiye’nin büyümesine katkı yapacak. Bu yürüyüş inşallah sizin ve başka şehirlerdeki başarılı kardeşlerimizin cesareti ile güçlenecek. Türkiye, bir durumun değil, bir duruşun adıdır. Her bir iş insanımızı bu duruşun başarılı bir neferi olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.
“Her zorluk bizim için yeni bir sıçramanın vesilesi”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin hedeflerine katkı sağlamak adına azimle çalışan bütün müteşebbisleri tebrik etti. Türkiye’nin karşılaştığı her zorluktan güçlenerek çıktığını belirten İbrahim Burkay, “Her bir zorluk bizim için yeni bir sıçramanın vesilesi oluyor. Güvenliğimizi tehdit eden terör unsurlarına karşı yürüttüğümüz operasyonları engelleyenlere karşı kendi millî sanayi yatırımlarımızı daha da artırdık. Teröre karşı millî şuurla tarihi bir kenetlenme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karar mekanizmalarının hızla hayata geçirilmesini sağladık. Anayasa değişikliği ile ülkemizin gelişimine engel teşkil eden iç ve dış unsurlara karşı güçlü ve etkin bir mekanizma oluşturduk. Bütün zorluklara rağmen 2023, 2053 ve 2071 için çok güçlü bir vizyona sahibiz” dedi.
Her 100 yılda köklü bir değişimden geçen dünyada, artık endüstri 4.0’ın, suni zekanın ve uzay rekabetinin gündeme taşındığına işaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Bilgi temelli ekonomilerin öne çıktığı 21. yüzyılda, Türkiyemizi yeni bir yükseliş ve refah seviyesine taşıyacak dönemeçteyiz. Türkiye, bu kritik eşikte değişim ve dönüşümü güçlü ekonomisi ve güçlü demokrasisiyle başaracak bir potansiyeli taşımaktadır” diye konuştu.
Başkan Burkay, 2013 yılından itibaren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda Bursa için 40’a yakın projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Bursa gibi şehirlerin öncü rolünü güçlendirmek ve özel sektörümüzün kalkınma hamlemizdeki payını daha da yükseltmek adına yapısal reformları en hızlı şekilde hayata geçirmemiz çok büyük değer taşımaktadır. Türkiye olarak global arenada değişen şartlara karşı uyum ve rekabet yeteneğimizi daha da artırmamız gereken bir süreçteyiz. Bu doğrultuda ekonomimizi güçlendirmek adına mekânî planlama ve ölçek ekonomisine geçiş ile birlikte stratejik alanlardaki yeni nesil teşvikleri de mutlaka uygulamaya almamız gerekiyor. Diğer taraftan ise makine, otomotiv, tekstil ve inşaat gibi üretim ve istihdam deposu olan dinamik sektörlerimize sağlanan desteklerin artırılarak sürdürülmesi yeni bir büyüme hamlesinde itici güç olacaktır” dedi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, derin tarihi ve kadim kültürüyle Bursa’nın millî heyecanını gönülden hisseden cesaretli girişimcilere sahip olduğunu söyledi.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ sloganıyla hızını artıran başarılı iş insanlarını kutlayarak, BTSO’nun düzenlediği bu anlamlı organizasyonda bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa’nın ülke ekonomisine hız kazandıran aktif ve güçlü bir şehir olduğunu belirterek, Bursa ekonomisine can veren üretim, ihracat ve istihdama katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür etti.
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Türkiye’nin hamlelerini devam ettirmesi ve daha müreffeh yarınlara ulaşması için bugüne kadar karşısına çıkarılan bütün engelleri birlik içinde aşan Bursa iş dünyasının, azimle çalışmayı sürdürdüğünü söyledi. Uğur, “Ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.
7 kategoride 62 ödül
Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve protokol üyeleri ödülleri takdim etti. ‘Kurumlar Vergisi’, ‘Gelir Vergisi’, ‘Sektör Liderleri’, ‘İhracat’, ‘Dönüşüm’, ‘En Başarılı KOBİ’ler’ ve ‘Vergi Özel Ödülleri’ adı altında 7 kategorinin oluşturulduğu törende 62 ödül sahiplerini buldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur törenin sonunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a kendisi adına dikilen 16 adet çınar fidanı sertifikasıyla birlikte Bursa’nın sembollerinden olan Koza Han’ı temsil eden bir hediye takdim etti.

BURSA

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” başladı
YEREL HABERLER “Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” başladı
Yıldız Tilbe, Bursa'da hayranlarını coşturdu
YEREL HABERLER Yıldız Tilbe, Bursa'da hayranlarını coşturdu
Polis iğneyle kuyu kazdı, Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesini çökertti 270 ayrı güvenlik kamerasındaki 13 bin araç içerisinden buldular
YEREL HABERLER Polis iğneyle kuyu kazdı, Bursa-İstanbul arası ...
Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı
Uludağ'da kayak sezonu açıldı, tatilciler pistlere akın etti
YEREL HABERLER Uludağ'da kayak sezonu açıldı, tatilciler pistlere ...
Şehit polis memleketine uğurlandı Bursa'da görevi başındayken şehit edilen polis memuru için il emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit polis memleketine uğurlandı Bursa'da görevi ...
Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor
YEREL HABERLER Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular ...
Uludağ'da mağara ve kuyulardaki kazım çalışmaları başladı Uludağ'da kayıp iki dağcının sığınabileceği mağara ve kuyulardaki kazım görüntüleri ortaya çıktı Uludağ'da kayıp iki dağcının sığınabileceği düşünüldüğü bir mağara ve kuyularda kazı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Uludağ'da mağara ve kuyulardaki kazım çalışmaları ...
Bursa’nın değerleri İzmir’de vitrine çıktı
YEREL HABERLER Bursa’nın değerleri İzmir’de vitrine çıktı
Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not Köpeğe şiddet gösteren bir kişiyi gören ilköğretim öğrencileri ilçe belediye başkanının kapısına not bırakıp yardım istedi
YEREL HABERLER Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan ...
Mudanya Belediyesi, Büyükşehir'in yüzme havuzunu kapattırdı
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi, Büyükşehir'in yüzme havuzunu ...
“Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” başladı
YEREL HABERLER “Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” başladı
Kayıp dağcıların Bursalı arkadaşı konuştu... "İşlerinin yoğunluğundan dolayı yürüyüşü ertelediler. Sonrasında benim de işim çıktı. Ya üçümüz kaybolacaktık ya da geri dönecektik" Uludağ’da 6 gündür aranan Efe Sarp’ın 12 Kasım’da Uludağ’ın 2543 metrelik zirvesinde çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp dağcıların Bursalı arkadaşı ...
(Özel) Yılbaşı için Amerika'dan rengarenk hindi getirdi
YEREL HABERLER (Özel) Yılbaşı için Amerika'dan rengarenk hindi ...
Yargıtay'dan emsal karar: "Saklanan ayıplı üründe zaman aşımı olmaz" Sürekli arızalanan buzdolabı mahkeme kararıyla yenilendi Bozuk buzdolabını 12 yıl sonra mahkeme kararıyla değiştirdi
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal karar: "Saklanan ayıplı üründe ...
Sağlık Müdürlüğü'nde nöbet değişimi
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü'nde nöbet değişimi
Uludağ’a çıkacaklar dikkat Bursa’da teleferik çalışma saatleri değişti
YEREL HABERLER Uludağ’a çıkacaklar dikkat Bursa’da teleferik çalışma ...
Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı
Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu
TSK için üretilen nano teknoloji kamuflaj kıyafetlerini çalan 3 hırsız tutuklandı Bursa ve Eskişehir'de milyonluk soygun yapan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER TSK için üretilen nano teknoloji kamuflaj ...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir Yenişehir'de
YEREL HABERLER Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir ...
TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (4)
YEREL HABERLER TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' ...
Ekonominin kahramanları ödüllendirildi TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye’nin gücüne ve geleceğine inanmalıyız" "Tarihin akışının uzadığı günlerden geçiyoruz. Dünyanın yeniden şekilleneceği durumun başındayız. Türkiye en önemli aktörlerden biri olacak"
YEREL HABERLER Ekonominin kahramanları ödüllendirildi TBMM Başkanı ...
TBMM Başkanı Şentop, Fetih Müzesi’ni gezdi TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu kadar gerçekçi bir tablo beklemiyordum”
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Fetih Müzesi’ni gezdi TBMM ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X