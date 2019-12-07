Deniz astsubay otobandaki trafik kazasında hayatını kaybetti

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da otobanda meydana gelen trafik kazasında, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yapan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza sabaha karşı 06.00 sıralarında GebzeOrhangaziİzmir otoyolu, Gedelek viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Gölcük Kuzey Grup Donanma Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yaptığı belirlenen Mustafa Soner (26) idaresindeki 80 LF 882 plakalı otomobil, Gedelek viyadüğü yakınlarında kontrolden çıktı. Bariyeri aşan otomobil yol kenarında bulunan trafik tabelasına çarparak durabildi. Kazayı fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilde sıkışan Deniz Astsubay Mustafa Soner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Mustafa Soner’in cesedi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Genç astsubayın cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BURSA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.