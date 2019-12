Bursa'da 46'ıncı kez Ekonomiye Değer Katanlar Ödüllerini aldı

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 46'ncı kez organize edilen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni´nde 7 ayrı kategoride 62 ödül, sahiplerini buldu. Geceye katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye´nin büyüme yolculuğu başarılı iş insanlarımızın cesareti ile gerçekleşecek. Bursa büyürse, Türkiye büyüyecek" dedi.

BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, Oda Hizmet Binası´nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur´un ev sahipliğinde düzenlenen törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, İsmail Tatlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, ilçe belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.

Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa´nın üretken ve başarılı insanlarla güçlü ve heyecan veren bir şehir olduğunu belirterek, "Bursa bizlere Osman Gazi´nin emaneti. Bu kent, ülkemiz için daima değer üreten bir yapıya sahip. Tarihimize kaynaklık eden bu şehirde ekonomiye değer katan sanayici ve esnafımızın olması tabii bir neticedir. Bu değerli girişimcilerimizin hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

'MARİFET İLTİFATA TABİDİR'

"Marifet iltifata tabidir. 130 yıllık hafızası olan BTSO´nun başarılarıyla örnek olan girişimcileri ödüllendirmesini çok önemli buluyorum. Her birimizin kişisel emek ve çabalarının toplamı, ülkemiz için ortak bir hasılatın adı oluyor" ifadelerini kullanan TBMM Başkanı Şentop, iş dünyasının gurur gecesini gerçekleştirdikleri için BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur´a teşekkür etti.

'HER ZORLUK BİZİM İÇİN YENİ BİR SIÇRAMANIN VESİLESİ'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Türkiye´nin hedeflerine katkı sağlamak adına azimle çalışan tüm müteşebbisleri kutladı. Türkiye´nin karşılaştığı her zorluktan güçlenerek çıktığını belirten İbrahim Burkay, "Her bir zorluk bizim için yeni bir sıçramanın vesilesi oluyor. Güvenliğimizi tehdit eden terör unsurlarına karşı yürüttüğümüz operasyonları engelleyenlere karşı kendi milli sanayi yatırımlarımızı daha da artırdık. Teröre karşı milli şuurla tarihi bir kenetlenme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karar mekanizmalarının hızla hayata geçirilmesini sağladık. Anayasa değişikliği ile ülkemizin gelişimine engel teşkil eden iç ve dış unsurlara karşı güçlü ve etkin bir mekanizma oluşturduk. Tüm zorluklara rağmen 2023, 2053 ve 2071 için çok güçlü bir vizyona sahibiz" dedi.

'YENİ BİR YÜKSELİŞ DÖNEMİNİN EŞİĞİNDEYİZ'

Her yüz yılda köklü bir değişimden geçen dünyada, artık endüstri 4.0´ın, yapay zekanın ve uzay rekabetinin gündeme taşındığına işaret eden Burkay, "Bilgi temelli ekonomilerin öne çıktığı 21. yüzyılda, Türkiye´mizi yeni bir yükseliş ve refah düzeyine taşıyacak dönemeçteyiz. Türkiye, bu kritik eşikte değişim ve dönüşümü güçlü ekonomisi ve güçlü demokrasisiyle başaracak bir potansiyeli taşımaktadır" diye konuştu.

Başkan Burkay, 2013 yılından itibaren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası´nda ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda Bursa için 40´a yakın projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bursa gibi şehirlerin öncü rolünü güçlendirmek ve özel sektörümüzün kalkınma hamlemizdeki payını daha da yükseltmek adına yapısal reformları en hızlı şekilde hayata geçirmemiz çok büyük değer taşımaktadır. Türkiye olarak global arenada değişen koşullara karşı uyum ve rekabet yeteneğimizi daha da artırmamız gereken bir süreçteyiz. Bu doğrultuda ekonomimizi güçlendirmek adına mekansal planlama ve ölçek ekonomisine geçiş ile birlikte stratejik alanlardaki yeni nesil teşvikleri de mutlaka uygulamaya almamız gerekiyor. Diğer taraftan ise makine, otomotiv, tekstil ve inşaat gibi üretim ve istihdam deposu olan dinamik sektörlerimize sağlanan desteklerin artırılarak sürdürülmesi yeni bir büyüme hamlesinde itici güç olacaktır." ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da, Türkiye´nin atılımlarını devam ettirmesi ve daha müreffeh yarınlara ulaşması için bugüne kadar karşısına çıkarılan tüm engelleri birlik içinde aşan Bursa iş dünyasının, azimle çalışmayı sürdürdüğünü söyledi. Uğur, "Ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

7 KATEGORİDE 62 ÖDÜL

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve protokol üyeleri, ödülleri takdim etti. 'Kurumlar Vergisi', 'Gelir Vergisi', `Sektör Liderleri´, `İhracat´, `Dönüşüm ve Fark Yaratanlar´, `En Başarılı KOBİ´ler´ ve `Vergi Özel Ödülleri´ adı altında 7 kategoride 62 ödül sahiplerini buldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur, törenin sonunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop´a kendisi adına dikilen 16 adet çınar fidanı sertifikasıyla birlikte Bursa´nın sembollerinden olan Koza Han´ı simgeleyen hediye takdim etti.



