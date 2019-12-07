Bursaspor sahasında Giresunspor'u ağırlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursaspor sahasında Giresunspor'u ağırlayacak

DHA


Ligde son haftalarda aldığı galibiyetlerle birlikte yükselişe geçen Bursaspor, galibiyet serisini evinde ağırlayacağı Giresunspor karşısında da sürdürmek istiyor. Bursa temsilcisi, taraftar desteğini de alarak galibiyete uzanmak istiyor.
TFF 1´inci Lig´de son haftalarda çıkışa geçen Bursaspor, 14´üncü hafta mücadelesinde Giresunspor´u sahasında ağırlayacak. Yarın, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynanacak ve saat 16.30´da başlayacak mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Onur Özütoprak yönetecek. Zorlu randevuda Özütoprak´ın Cemal Bingül ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Şu ana dek topladığı 23 puanla 3´üncü sırada yer alırken, Giresun temsilcisi ise 16 puanla 11´inci basamakta yer alıyor.
BURSASPOR´UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
İki ekip yarınki mücadeleleri ile birlikte 16´ncı kez karşılaşacak. Daha önce oynanan mücadelelerde Bursaspor´un üstünlüğü bulunuyor. Bursa ekibi, 7 maçtan galibiyetle ayrılırken; Giresun ekibi ise 4 kez üç puana ulaşan taraf oldu. Geride kalan 4 karşılaşmada ise taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. Bursaspor, kulüp tarihi boyunca Giresunspor´u 7 kez ağırladı. 5´ini ev sahibi kazanırken, 2´sinde ise Giresunspor deplasmanda galibiyete ulaştı.
`TİMSAH´ FORM TUTTU
Son haftalarda yakaladığı çıkış ile birlikte dikkat çeken Bursaspor, zirve için iddiasını kuvvetlendirdi. Ligde 6 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Bursa temsilcisi, bu mücadelelerin 4´ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. Son iki maçını da kazanan Bursa ekibi, yarın da kazanarak serisini sürdürmek isteyecek. Giresun ekibi ise ligin ilk 6 haftasında galibiyetle tanışamazken teknik direktör değişikliğinin ardından yükselişe geçti. Son 5 maçtır yenilmeyen Giresunspor, Hakan Kutlu yönetimindeki 9 maçın 4´ünü kazandı, 3´ünde berabere kaldı, 2´sinden mağlup ayrıldı.
BURSASPOR GOLCÜ YÖNÜYLE ÖN PLANDA
TFF 1´inci Lig´de geride kalan haftalarda Bursaspor, golcü yanıyla ön plana çıkıyor. 14´üncü haftaya attığı 20 golle giren Bursa temsilcisi, ligin en golcü ekiplerinden biri konumunda yer alıyor. Bursa ekibi bu sezon ligde 12 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı. Bu isimlerden Kubilay Kanatsızkuş´un 4 golü bulunurken, genç santrfor takımın en golcü oyuncusu konumunda. Giresunspor ise daha kısır bir görüntü sergiledi ve 13 gol kaydetti. Konuk ekipte de 7 farklı oyuncu gol sevinci yaşarken; Raul Rusescu, 4 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.
İÇ SAHADA BAŞARILI
Bursaspor iç sahada sergilediği başarılı performans ile öne çıkıyor. Bursa ekibi, bu sezon ligde sahasında oynadığı 6 maçın 5´ini kazanırken yalnızca birinde rakibiyle puanları paylaştı. Bursa temsilcisi ayrıca, ligin de evinde yenilgisiz ekiplerinden biri oldu. Giresunspor ise deplasmanda dilediği performansı sergileyemedi. Konuk ekip, deplasmanda çıktığı 6 lig maçında galibiyet elde edemezken, sadece 2 puan toplayabildi. Ayrıca Giresunspor 3 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.
BURSASPOR'UN BİR MAÇINI YÖNETTİ
Maçın hakemi Onur Özütoprak, daha önce Bursaspor´un bir maçını yönetti. 20 Eylül 2017´de oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Bursaspor, evinde Tarsus İdman Yurdu´nu 4-0 yendi. Buna karşın Özütoprak, Giresunspor´un 12 maçında düdük çaldı. Bu mücadelelerde de Giresun temsilcisi; 6 galibiyetin yanı sıra, 3´er beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
KULÜBEDE 2'NCİ RANDEVU
Her iki takımın teknik direktörü ise kariyerlerinde bir kez karşı karşıya geldi. 25 Ağustos 2018´de oynanan TFF 1´inci Lig maçında; Adana Demirspor, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü´nü 1-0 yendi. O maçta ev sahibi Gaziantep ekibinin başında Yalçın Koşukavak, Adana temsilcisinin başında ise Hakan Kutlu yer alıyordu.

BURSA

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Limak Enerji’ye çifte ödül
YEREL HABERLER Limak Enerji’ye çifte ödül
İl belediyelerinin sosyal medyadan ilginç 'hatır sorma' paylaşımları
YEREL HABERLER İl belediyelerinin sosyal medyadan ilginç 'hatır ...
Bursa'da 46'ıncı kez Ekonomiye Değer Katanlar Ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Bursa'da 46'ıncı kez Ekonomiye Değer Katanlar ...
Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti
İş yeri sahibini gören hırsızların kamyonetlerini bırakarak kaçtığı an kamerada
YEREL HABERLER İş yeri sahibini gören hırsızların kamyonetlerini ...
Ağlama krizi menopoz belirtisi olabilir
YEREL HABERLER Ağlama krizi menopoz belirtisi olabilir
Astsubay, otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Astsubay, otomobiliyle yaptığı kazada hayatını ...
Deniz astsubay otobandaki trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Deniz astsubay otobandaki trafik kazasında hayatını ...
Ekonominin Oscarları sahiplerini buldu BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni 46. kez gerçekleştirildi TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bursa ekonomisinin gurur gecesinde
YEREL HABERLER Ekonominin Oscarları sahiplerini buldu BTSO Ekonomiye ...
“Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” başladı
YEREL HABERLER “Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” başladı
Yıldız Tilbe, Bursa'da hayranlarını coşturdu
YEREL HABERLER Yıldız Tilbe, Bursa'da hayranlarını coşturdu
Polis iğneyle kuyu kazdı, Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesini çökertti 270 ayrı güvenlik kamerasındaki 13 bin araç içerisinden buldular
YEREL HABERLER Polis iğneyle kuyu kazdı, Bursa-İstanbul arası ...
Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı
Uludağ'da kayak sezonu açıldı, tatilciler pistlere akın etti
YEREL HABERLER Uludağ'da kayak sezonu açıldı, tatilciler pistlere ...
Şehit polis memleketine uğurlandı Bursa'da görevi başındayken şehit edilen polis memuru için il emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit polis memleketine uğurlandı Bursa'da görevi ...
Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor
YEREL HABERLER Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular ...
Uludağ'da mağara ve kuyulardaki kazım çalışmaları başladı Uludağ'da kayıp iki dağcının sığınabileceği mağara ve kuyulardaki kazım görüntüleri ortaya çıktı Uludağ'da kayıp iki dağcının sığınabileceği düşünüldüğü bir mağara ve kuyularda kazı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Uludağ'da mağara ve kuyulardaki kazım çalışmaları ...
Bursa’nın değerleri İzmir’de vitrine çıktı
YEREL HABERLER Bursa’nın değerleri İzmir’de vitrine çıktı
Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not Köpeğe şiddet gösteren bir kişiyi gören ilköğretim öğrencileri ilçe belediye başkanının kapısına not bırakıp yardım istedi
YEREL HABERLER Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan ...
Mudanya Belediyesi, Büyükşehir'in yüzme havuzunu kapattırdı
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi, Büyükşehir'in yüzme havuzunu ...
“Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” başladı
YEREL HABERLER “Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu” başladı
Kayıp dağcıların Bursalı arkadaşı konuştu... "İşlerinin yoğunluğundan dolayı yürüyüşü ertelediler. Sonrasında benim de işim çıktı. Ya üçümüz kaybolacaktık ya da geri dönecektik" Uludağ’da 6 gündür aranan Efe Sarp’ın 12 Kasım’da Uludağ’ın 2543 metrelik zirvesinde çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp dağcıların Bursalı arkadaşı ...
(Özel) Yılbaşı için Amerika'dan rengarenk hindi getirdi
YEREL HABERLER (Özel) Yılbaşı için Amerika'dan rengarenk hindi ...
Yargıtay'dan emsal karar: "Saklanan ayıplı üründe zaman aşımı olmaz" Sürekli arızalanan buzdolabı mahkeme kararıyla yenilendi Bozuk buzdolabını 12 yıl sonra mahkeme kararıyla değiştirdi
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal karar: "Saklanan ayıplı üründe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X