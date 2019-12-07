5 kişilik aile, şömineden zehirlendi

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- BURSA'da, şömineden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen biri bebek 5 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı.

İnegöl ilçesi Mevlana Caddesi bulunan bir sitede yaşayan aile, dün akşam yatarken evdeki şömineyi yaktı. Daha sonra uyuyan Deniz B., (32), Ali B., (37), Esma B., (9), Zeynep B., (12) ile 1 yaşındaki Ali Eren B., şömineden çıkan karbonmonoksit gazıyla zehirlendi. Yakınları tarafından baygın halde bulunan 3´ü çocuk 5 kişiye, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülen aile tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



BURSA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:35

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