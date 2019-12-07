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“Yılın Yazarı Nezihe Meriç” etkinlikleri sempozyumla sona erdi Nezihe Meriç Öykü Ödülü de sahibini ...

İHA

– Bursa Nilüfer Belediyesi'nin "Yılın Yazarı Nezihe Meriç" etkinlikleri "Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu"yla sona erdi.

– Bursa Nilüfer Belediyesi’nin “Yılın Yazarı Nezihe Meriç” etkinlikleri “Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu”yla sona erdi.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün, kentte bir edebiyat gündemi oluşturmak, belirlenen yazarı yıl boyunca tanıtmak, yeni okurlar kazanmak amacıyla 2013 yılından bu yana sürdürdüğü “Yılın Yazarı Projesi” bu yıl da 2 günlük etkinliklerle sona erdi. Yıl boyunca söyleşilerden, atölyelere ve öykü yarışmasına kadar birçok etkinliğin gerçekleştirildiği ve yaklaşık 20 bin kişiye buluşturan Yılın Yazarı Nezihe Meriç etkinlikleri, “Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç” sempozyumuyla sona erdi.

4 ayrı oturumda Nezihe Meriç konuşuldu
Sempozyumun ikinci gününde düzenlenen 4 ayrı oturumda Nezihe Meriç ve edebiyatı konuşuldu.
Nursel Duruel’in başkanlık ettiği “Bozbulanık ile Başlayan Öykü Yolculuğu” isimli ilk oturuma Ayşe Sarısayın, Birsen Ferahlı, Sevengül Sönmez ve Ayşen Işık katıldı. “Korsan Çıkmazı’ndan Günümüze: Nezihe Meriç’in Romancılığı” isimli ikinci oturumda Atilla Birkiye başkanlık yaptı, Faruk Şüyün, Hakan Akdoğan ve Semiramis Yağcıoğlu konuşmacı olarak yer aldı. “Nezihe Meriç’in Anlatı Evreni” isimli üçüncü oturumun başkanı Deniz Yüce Başarır oldu, oturuma Onur Bütün ve Nahit Kayabaşı katıldı.
Günün son oturumu Dilber Koç’un başkanlığında oldu. Oturuma, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Yazı Atölyesi Yürütücüsü Hakan Akdoğan, Yazı Atölyesi katılımcısı Elif Yıldırım, Çocuk Yazını Atölyesi Yürütücüsü Füsun Çetinel ve Çocuk Yazını Atölyesi katılımcısı Semra Gül Andaç, Okuma Atölyesi Yürütücüsü Nalan Karagöz, Okuma Atölyesi katılımcısı Zeliha Koç, Derin Okuma Atölyesi katılımcısı Melike Olgun, Drama Atölyesi Yürütücüsü Dilruba Saatçi ve atölye katılımcısı Zeynep Su Akat, Karikatür Atölyesi katılımcısı Bora Kılıç ve Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması Birincisi Sinem Macıroğulları konuşmacı olarak katıldı.

“Nezihe Meriç bugünü görseydi çok mutlu olurdu”
Oturumların ardından sempozyumun kapanış töreni yapıldı. Kapanış konuşmasını yazar İnci Aral yaptı. İki gün boyunca Cumhuriyet dönemi edebiyatının kadın ruh ve yaşantılarını derinlemesine inceleyen Nezihe Meriç’in öncü öykücülüğü, romanları ve oyunları üzerine konuşulduğunu belirten Aral, “Dostlarının ‘Nezim’ olarak andıkları bu sevgi dolu, alçakgönüllü, dünyaya hoşgörülü bir hüzünle ama anlayarak bakan yürekli kadını yeniden andık” dedi.
Nezihe Meriç’in kendi kuşağını çok iyi gözlemlediğine dikkat çeken İnci Aral, “Nezihe Meriç dünyaya bakışında sağlam bir perspektiften hareket eder. Sağlam bir bakışı vardır. Neyin ne olduğunu sezdirir ama insanı, yaşananları odak alır. Kışkırtıcı, kaba saba siyaset kokan söylemlere girişmez. Ben kendi adıma yazar olarak ondan çok şey öğrendim” şeklinde konuştu.
“Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu”nda Nezihe Meriç’in birçok yönü üzerine değerli görüşlerin paylaşıldığını belirten Aral, çabasından ve değerbilirliğinden ötürü Nilüfer Belediyesi’ne ve etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti. Nezihe Meriç’in yaşadığı sürede yeterince ve hak ettiğince tanıtılamamasının üzüntü verici olduğunu söyleyen Aral, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bu açığın kapatılma gayretini şükranla karşılıyoruz. Nezihe Meriç bugünü görebilseydi çok mutlu olacaktı. Seçkin bir yazardı ve edebiyatımıza apayrı bir duyarlılık, anlatım dili ve kavrayış kazandırdı. Yazmak için yaşamını anlamlandırmak için yazdı. Zamanla daha çok okunacak ve eminim hiç unutulmayacak.”

Nezihe Meriç Öykü Ödülü sahibini buldu
Sempozyumun kapanışının ardından Yılın Yazarı Nezihe Meriç Öykü Ödülü’nün töreni yapıldı. Seçici kurul adına konuşan Nursel Duruel, bu yıl yarışmaya 328 kişinin 656 öyküyle katıldığını ifade etti. Finale kalan 30 öykünün büyük bir titizlikle değerlendirildiğini ifade eden Nursel Duruel, temel öğeler üzerinden puanlama yapıldığını belirtti.
Yılın yazarı Öykü Ödülü’ne ‘Sokaklar’ adlı öyküsüyle değer görülen Sibel Apaydın’a ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nezihe Meriç’in kızı Aslı Şengil Buico birlikte verdi. Mansiyon ödüllerine değer görülen “Çocuk ve Ölüm” isimli öyküsüyle Seyhan Aslan, “Uzak” isimli öyküsüyle Hanotte Nurhan Şahinkaya, “Tuz” isimli öyküsüyle Meral Salkıyan “Ala Mavzer” isimli öyküsüyle Emre Genç ve “On” adlı öyküsüyle Özgür Zirve de ödüllerini Başkan Turgay Erdem’in elinden aldı.
Gecede, ödül seçkisinde öyküleri yayımlanan katılımcılara ve seçici kurul üyelerine de plaketle teşekkür edildi.

BURSA

07 Aralık 2019 Cumartesi

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