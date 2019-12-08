Çocuk istismarcısı Mustafakemalpaşa'da yakalandı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptığı araştırma ve çalışmalar sonucu 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan E.A'yı Mustafakemalpaşa'ya bağlı kırsal Gündoğdu mahallesinde göz altına aldı. Hakkında cinsel istismar suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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