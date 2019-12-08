Uludağ’da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu

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Uludağ’da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıdan ilk defa iz bulunması, arama kurtarma çalışmalarının yönünü değiştirdi.

Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan’ın Uludağ’a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi.

Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

BURSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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