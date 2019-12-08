Gürsu Belediyesi ve Van Muradiyeliler Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen 'benim de işim var' projesi kapsamında açılan 'sabun üretim kursu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Sabun üretim kursunun tanıtımı yapıldı. “Asıl engel akıl ve kalpte oluşturulan duvarlardır” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Hayatın tüm alanlarında; sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin ortaya koydukları mücadele hepimize örnek olmalıdır. Engelli çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin başta ailelerinin olmak üzere hepimizin desteğine ihtiyacı var. Belediye olarak hayata geçirdiğimiz projeler kapsamında, engellilerimize yönelik kurslar, eğitimler, geziler, etkinlikler ve benzeri birçok faaliyet gerçekleştirmekteyiz. Böylece onlara beceri kazanma imkanının yanında, sosyal yaşamda bulunma olanağı da sunmuş oluyoruz. Engelsiz hayallerle engelleri hep birlikte aşacağımız güzel yarınlar diliyorum” dedi.

Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, engelli vatandaşlar ve ailelerine önemli destek olacak projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Van Muradiyeliler Dernek Yöneticisi Muharrem Er, kendi ailesinde de engelli yakınlarının olduğunu belirterek, yapılan bu çalışmaların engelli ve aileleri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Gürsu protokolü, engelli ve aileleri ile ilçe halkının katılımıyla düzenlenen programda, sabun üretimine ilişkin oluşturulan standarda, kursta verilecek eğitim hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 'İnsana değer veren projeler' sloganıyla hizmetlerini sunan Gürsu Belediyesi, engelli vatandaşlar için, engelli aracı şarj istasyonları, asansörler, engelsiz yaşam parkı, engelli araç yardımları, kaldırım ve yol çalışmaları, hibe projelerle beceri kursları, gelişim seminerleri, geziler ve benzeri birçok hizmet gerçekleştiriliyor.

BURSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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