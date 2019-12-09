Kayıp dağcıların montunun bulunduğu bölgeye arama alanı daraltıldı Arama çalışmaları 8'inci gününde hız kesmeden devam ediyor Arama çalışmaları montun bulunduğu bölgeye yoğunlaştı

Uludağ'da kayıp 2 dağcıyı arama çalışmaları 8'inci gününde de tüm hızıyla devam ediyor. 37 yaşındaki Efe Sarp'a ait kırmızı mont, yeşil bere ve anahtarlığın bulunduğu bölgeye yoğunlaşan ekipler, Küreklidere Şelalesi yakınlarında sarp kayaların arasında ve dere yataklarında çalışmalarını genişletti.

Bursa'da 1 Aralık günü Uludağ zirveye tırmanmak için hareket eden ve daha sonra haber alınamayan Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) arama çalışmaları 170 saati geride bıraktı. Efe Sarp'a ait kırmızı mont ve yeşil berenin bulunduğu Uludağ'ın 8 kilometre kuzeybatısındaki bölgeye yoğunlaşan ekipler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyete başladılar.

75 Jandarma Özel Harekat Timi, 16 Jandarma Arama Kurtarma, 30 AFAD, 95 kişilik sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 personel, bir adet insanlı keşif uçağı (JİKU) 2 helikopter, bir de termal metal dedektörlü drone arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca bir ekip de Softaboğan Şelalesi istikametinden Uludağ'a doğru tırmanarak tarama yapacak. Hava sıcaklığının 5 dereceye olduğu Uludağ'da arama çalışmaları hız kesmeden devam edecek

BURSA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.