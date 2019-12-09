Rinoplasti ameliyatı ile rahat nefes alın

Özel Esentepe Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Necip Cihan Hasçiçek, burundaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi ve kaza, düşme gibi travmaya bağlı sebeplerle nefes almada yaşanan sıkıntıların giderilmesi için rinoplasti ameliyatının tercih edildiğini söyledi.

Op. Dr. Necip Cihan Hasçiçek, uygulama ile kısa süre içerisinde kemik ve kıkırdak dokularında ince bir işçilik uygulayarak burun yapısının şekillendiğini belirtti. Burun görünümlerinin iyileştirilmesi için birçok kişinin doktora başvurduğunu ifade eden Hasçiçek, “Günümüzde rinoplastiye ilgi her geçen gün artıyor. İşlemle kişi hem rahat nefes almaya başlıyor hem de estetik olarak kendini iyi hissediyor. Ancak burada, güvenilir ve alanında uzman bir doktorun ameliyatı gerçekleştirmesi çok önemli. Çünkü rinoplastide burnun, yüzün diğer bölümleriyle uyum sağlaması oldukça önemlidir” dedi.

Rinoplasti ile burnun yeniden şekillendiğini ve görünümde de değişimlerin yaşandığını ifade eden Hasçiçek, buna bağlı olarak kişinin hem sağlığına hem de özgüvenine olumlu katkı sağladığına dikkat çekti.

Operasyonda yapılan kesilerin gözle görülemeyecek şekilde olduğunu dile getiren Hasçiçek, “Bu sebeple, rinoplastiden sonra burunda herhangi bir iz kalmaz. Ameliyatta burun içerisine tampon yerleştirilmişse, ameliyattan 2 gün sonra bu tampon çıkarılır. Günümüzde gelişen teknolojiye bağlı olarak, acı çekmeden ve birkaç saat içinde, yeni bir burun şekli ile hayata devam ediliyor. Operasyondan sonra kişi bir gece hastanede kalıyor. Sonrasında normal yaşantısına devam ediyor” diye konuştu.

Ameliyatın ardından morluk ve şişlik yaşanabileceğini aktaran Hasçiçek, “56 gün sonra morluklar ciddi derecece azalıp, ikinci hafta tamamen geçer” dedi.

Ameliyattan sonraki ilk 24 saat, burun içinde şişlik ve doluluk hissi olacağını dile getiren Op. Dr. Necip Cihan Hasçiçek, “Bu şikayetlerin giderilmesi için doktorun verdiği ilaçlar düzenli kullanmak gerekiyor. Bunun yanında, operasyondan sonraki gün burundan kanlı sızıntı olma ihtimâli var. Ancak aşırı kanama olması durumunda mutlaka doktora danışılmalı. Ayrıca birkaç hafta burun tıkanıklığı da yaşanabilir. Burundaki iyileşmeyi engellememek için bir süre burun kuvvetli bir şekilde temizlenmemeli ve ağır aktivitelerden kaçınmalı. Bu süreçte, buruna gelebilecek her türlü darbeden uzak durmalı. Hatta yüz yıkarken, saç tararken bile dikkatli olmalı” dedi.

BURSA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

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