Bursaspor'da mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor

- TFF 1´inci Lig´in 14'üncü haftasında Giresunspor´a 3-2 kaybeden Bursaspor'un, sahasındaki yenilmezlik serisi sona erdi. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin oyuncuları açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduklarını ve Adana´da oynadıkları önceki maçta bu oyunun sinyallerini verdiklerini belirten deneyimli savunmacı Anıl Karaer, "Adanaspor pozisyonları değerlendirebilseydi belki orada da bu sonucu alabilirdik. Bize karşı her takım bu şekilde oynuyor, kapanıyor. Buna bir çözüm üretmek lazım. Kendi hatalarımızdan 3-0 mağlup duruma düştük. Üzüntü verici ama biz bunu her zaman çevirebileceğimizi gösterdik fakat bu oyun isteğini maçın başından yansıtmamız gerekiyor. Çok talihsiz bir maç. Taraftarımızı daha fazla inandırarak, oyunu yüksek seviyelere çekebileceğimizi biliyoruz. Taraftarımız bize inansın. Bu maç için herkesten özür diliyorum. Telafisini yapıp, Bursaspor´un yeniden istenilen seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"HATAYI YAPAN BİZ OYUNCULARIZ"

Maçta yapılan hatalara ve sonraki iki maçın deplasmanda olmasına da değinen Karaer, "Artık deplasman ya da iç saha ayırt etmiyorum. Çözüm üretmemiz gerekiyor daha istekli, daha arzulu oynamalıyız. Artık tek düşüncemiz galip gelmek olacak bunun için elimizden geleni yapacağız. Eğer hata yapılıyorsa doğru değildir, bu tarz oyun oynamamız isteniyor. Hatayı yapan biz oyuncularız, yeri geliyor fazla yapıyoruz ama rakip de 11 kişi kendi sahasına çekiliyor. Onları açmak kolay olmuyor, geriden paslara ihtiyaç duyuyoruz. Bugün kendi ayağımızdaki topları vererek goller yedik, bize yakışmayacak pozisyonlar verdik. Oyun istediğimiz gibi değildi" ifadelerini kullandı.

"YERİMİZ KÖTÜ DEĞİL"

Kaleci Çağlar Şahin Akbaba ise, iç sahada bu kadar pozisyon vermemeleri gerektiğini kaydetti. Bu pozisyonları rakibe verdiklerinde kaliteli ayakların gole çevirdiğini kaydeden tecrübeli eldiven, "Hiç beklemediğimiz bir skordu, maça çok iyi hazırlandık ama erken goller bizi böyle tetikliyor. Ardından maç 2-0 oldu, ikinci yarıda toparlanmaya çalıştık ama yine erken bir gol yedik. Bu biraz tempomuzu düşürdü, 3-1´i bulmak bizi de taraftarı da hareketlendirdi. İkinci golü de bulduk. Taraftar her zaman bizi böyle desteklediği sürece bu baskıyı kurabiliriz. 20 dakika geçen sessiz süre bayağı bir zaman aşımına uğradı. 3-3´ü bulabilirdik, birkaç pozisyon da bulduk ama atamadık. İnşallah önümüzdeki maçı kazanacağız, yerimiz kötü değil. Bazen böyle şeyler olabiliyor" diye konuştu.

Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak´ın istifaya davet edilmesine yönelik ise, bu durumun kendilerini etkilediğini ve üzdüğünü kaydetti.



