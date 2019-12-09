BTSO İnşaat Konseyi Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ı ağırladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ı ağırladı. BTSO İnşaat Konseyi tarafından düzenlenen İstişare Toplantısı’nda sektör temsilcilerinin sorularını cevaplayan Demirtaş, Türk yatırımcıların yurt dışında daha fazla inşaat ve müşavirlik hizmeti üstlenebilmesi adına bakanlık olarak çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

BTSO, inşaat sektör temsilcilerini Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ile bir araya getirdi. İnşaat sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konulu toplantıda, İnşaat Konseyi üyeleri sorunlarını direkt olarak aktarma fırsatı buldu. BTSO Altıparmak Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıda Bursa iş dünyası, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasından iş deneyim belgesine, kentsel dönüşüm uygulamalarından iş güvenliğine kadar gündemlerindeki öne çıkan konularla ilgili soru ve taleplerini Bakan Yardımcısı Demirtaş’a iletti.



İnşaat sektörüne URGE ve HİSER desteği

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, İnşaat Konseyi’nin ikinci toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. BTSO’nun inşaat sektöründeki çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Şenocak, sektörde toparlanmaya katkı sağlamak adına URGE ve HİSER projelerini başlattıklarını ifade etti. Bursalı firmaların yurt dışındaki iş fırsatlarını değerlendirmelerini istediklerini belirten Şenocak, “Türkiye, Çin’den sonra dünyada en çok iş alan müteahhitlere sahip ikinci ülke. Ancak Bursa’da yurt dışında iş yapan firmamız yok. Sektördeki sıkıntıların birçoğu da bundan kaynaklı. İnşaat ve Yapı Malzemeleri sektöründeki URGE’miz Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. 21 firmanın yer aldığı projenin katılımcı sayısının artmasını bekliyoruz. Müşavirlik, Müteahhitlik ve Plan Proje sektörü için de HİSER projemize başlayacağız. Firmalarımızın yurt dışında iş yapmalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak yurt dışında özellikle Türkiye’nin gönül coğrafyası olarak adlandırılan bölgelerde etkin şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu doğrultuda çok sayıda protokol ve anlaşma imzaladıklarını belirten Demirtaş, “Bu ülkelerde inşaat sektöründe yapılacak yatırımların Türk yatırımcılar eliyle yapılmasının çalışmalarını yürütüyoruz. Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle ilişkileri takip edecek bir birim oluşturduk. Bu kapsamda ilk görüşmemizi Özbekistan’da yaptık. Buradaki işleri Türkiye’ye taşımak üzere gayret gösteriyoruz. İnşaat ve yapı malzemelerinin ihracatı için öncelikle müşavirlik hizmetlerinin üstlenilmesi lazım. Yurt dışında işler daha farklı. Büyük firmalar var. Bakanlık olarak firmalarımıza öncülük ederek, sektördeki ihracatı artırmayı istiyoruz” diye konuştu.

BTSO İnşaat Konseyi’nin İstişare Toplantısı’nda bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Demirtaş, “Sektörü doğrudan dinleyerek sahadan çözüm önerilerini de alıp Ankara’ya döneceğiz. Konseyin bundan sonraki toplantılarına da Bakanlık bürokratlarından katılım sağlanması için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, inşaat sektöründe 2018’in son çeyreğinden bu yana sıkıntılı bir sürecin yaşandığını ifade etti. 2019 yılı sonu itibariyle sektörde yeniden dengelenme ve toparlanma döneminin başladığını kaydeden Tuğcu, “Yaşanan gelişmeler, inşaat sektörünün istikrarlı gidişatının ekonomi açısından ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Şu anda sektörde yeni bir yapılanma söz konusu. Bakanlığımız yeni yönetmelik ve uygulamalarla bu süreci destekliyor. Odamız da sektörün yurt dışına açılması için girişimlerde bulunuyor. Konsey olarak istişare toplantılarımızla üyelerimiz ile Bakanlık ve yerel yönetimler arasında köprü görevi üstleniyoruz. Sayın Bakan Yardımcımız Mücahit Demirtaş, Bursa’yı yakından tanıyan bir isim. Bugüne dek hep bizlerin yanında oldu ve destekledi. Sektörümüz adına kendisine şükranlarımı sunuyorum” açıklamasını yaptı.

Toplantıya katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, Yıldırım’da en önemli gündemlerinin imar konuları olduğunu belirterek, konunun çözümü için bakanlıktan önemli destek gördüklerini ifade etti. Yerel seçim süreci ve sonrasında müteahhitlik yapmayacaklarını ve kentleşme sürecini sektör temsilcileriyle yöneteceklerini vurguladıklarını kaydeden Yılmaz, “Büyük planları revize ederek, daha küçük ada bazında dönüşümleri yapacağız. Küçük ölçekte plan uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak ayrıca 1 Ocak 2020 itibariyle eruhsata geçiyoruz. Dijital ortamda proje onay süreci Bursa’da ilk olarak Yıldırım’da başlayacak" şeklinde konuştu.

BURSA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

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