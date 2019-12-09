Mudanya Yüzme Havuzu yaz kış hizmete devam edecek

Mudanya Belediyesi, Güzelyalı Yüzme Havuzu’nu haksız işgal ettiği gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı davayı kazanırken mahkeme, Büyükşehir Belediyesi’nin havuzu tahliye etmesine ve tazminat ödemesine karar verdi. Büyükşehir Belediyesi’nden 9 Aralık tarihinde teslim alınan Güzelyalı Yüzme Havuzu, Mudanya Belediyesi himayesinde daha ekonomik ve sağlıklı olarak yazkış hizmet vermeye devam edecek.

Mudanya Belediyesi, Siteler Mahallesi’nde mülkiyetinde bulunan Güzelyalı Yüzme Havuzu’nun Büyükşehir Belediyesi tarafından işgal edildiği gerekçesiyle açtığı davada haklı bulunurken, havuzda tahliye işlemi tamamlandı. 9 Aralık tarihinde teslim alınan Güzelyalı Yüzme Havuzu, Mudanya Belediyesi himayesinde hizmet vermeye devam edecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan “havuz kapatılıyor” açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını, havuzun Mudanyalılara ve sporseverlere Mudanya Belediyesi himayesinde hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Türkyılmaz, “Mudanyalıların hakkını yedirmemek için göreve geldim. Göreve geldiğim günden bu yana belediyeye tek bir kuruş kaybettirmedim. Hukukçuların ve danışmanların incelemesi sonucunda gerekli yasal yollara başvuracağımızı çok net söylemiştik. Güzelyalı Yüzme Havuzu, Mudanya Belediyesi’nin himayesinde hizmet vermeye devam edecek. Hiçbir Mudanyalı mağdur edilmeyecek, yaz ve kış mevsimlerinde sporseverler havuzumuzun keyfini çıkarmayı sürdürecek” diye konuştu.

Mudanya Belediyesi tazminat kazandı

2010 yılında yapılan protokol gereği Büyükşehir Belediyesi yalnızca “Yüzme Havuzu Projesi ve Uygulama İnşaatını” yapmakla yükümlü olmasına rağmen Mudanya Belediyesi’ne ait havuzda faaliyetini sürdürüyordu. Mudanya Belediyesi’nin bu zamana kadar ticari amaçla yüzme havuzunu kullandığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı dava Mudanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme havuzunu kullanımının ortadan kaldırılarak, tahliyesine karar verdi. Haksız işgal nedeniyle tazminata hükmedilen Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı Yüzme Havuzu’nu kullandığı yıl kadar ecrimisil bedeli ödeyecek.

BURSA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

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