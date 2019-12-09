“Doğaya atık değil canlılara katık“ projesi Öğrenciler yemekhanenin artıklarıyla sahipsiz kedi ve köpekleri besliyor Bununla da kalmayan öğrenciler, karda üşüyen kedi ve köpeklere kulübeler yaptı

Bursa'nın Keles ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yemekhanede yedikleri yemeklerden artanlarla sahipsiz kedi ve köpekleri besliyor.

Lise öğretmenleri ile harçlıklarını biriktiren öğrenciler, köpeklere mama alıyor ve besliyorlar. Bu projeye birçok okul da katılıyor. İlçe merkezinde bulunan başı boş köpekler ve Bursa belediyelerinin tabiata bıraktıkları köpekler için kulübeler yapan öğretmen ve öğrenciler, buralara her gün yemek atıklarını götürüp köpeklerin karınlarını doyuruyor. Bilhassa kış aylarında yiyecek bir şey bulamayan ve açlıktan ölme noktasına gelen köpekler için seferber olan okul öğretmen ve öğrencileri, para toplayarak verdikleri atıkların yanı sıra köpek maması da alıyor ve yaptıkları kulübelere götürüyor. Yaralanmış hayvanları sağlık kurumlarına götürüp tedavi ettiriyorlar. Ayrıca köpekleri sahiplendiriyorlar.

Bu projeyi kendi gayretleriyle başlatan Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığından yenilikçilik ödülü aldı. Daha sonra Malcılar Anadolu lisesi Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen lisesi Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Özel Aydın Okulları da katık kardeşliği projesine katılarak uygulamaya başladılar.

Proje sorumlusu Deniz Top, “Biz insanoğlunun diğer canlılarla ilişkisi binlerce yıldır hep önemli olagelmiştir. Bu proje, birlikte yaşamanın mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Bu proje, ayırt etmeksizin sevmeyi, hoş görmeyi, hassas ve vicdanlı olmayı, âdil davranmayı, sorumluluk sahibi olmayı, saygıyı kısacası değerlerimizi öğretiyor. İlk iki yıl yaklaşık 150 öğrencinin içinde yer aldığı proje 201819 eğitimöğretim yılında kulüp haline geldi” dedi.

BURSA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

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