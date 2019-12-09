Bursa'da yoğun sis etkili oldu

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- BURSA'da, akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, akşam saatlerinde kentin pek çok noktasında sis bulutları oluştu. Kentin yüksek kesimlerinden, sis bulutları şehrin üzerine indi. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 5 dereceye kadar düştüğü kentte görülen sis, ulaşımı da etkiledi. Bazı bölgelerde sürücülerin görüşmesi mesafesi 100 metreye kadar düşerken, ulaşım dikkatli bir şekilde sağlandı. Trafik ekipleri ise sürücüleri, takip mesafelerini korumaları için uyardı.



BURSA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

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