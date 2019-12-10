İnegöl'de iki gündür sis etkili oluyor

Bursa İnegöl'de iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle birçok yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar yaşandı. İlçedeki sis her dakika artarak devam ediyor.

İnegöl'de dün başlayan sis ile birlikte fabrika bacalarından ve evlerden çıkan katı atık dumanıyla vatandaşlar nefes almakta zorluk yaşadı. Yoğun sis, her dakika artarak devam ederken, sis nedeniyle ilçe genelinde birçok yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Şehir merkezi başta olmak üzere birçok yerde görüş mesafesi düşerken, adeta göz gözü görmeyecek seviyeye geldi. BursaAnkara yolunda etkili olan sis, sürücülere de zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

BURSA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.