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4 kişinin ölümüne neden olan gelin aracı sürücüsüne 5 yıl hapis

DHA

 BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, sürücüsü olduğu gelin aracı ile çarpıştığı otomobilde 4 kişinin ölümüne neden olan Hamza Azgın, 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davada, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, sürücüsü olduğu gelin aracı ile çarpıştığı otomobilde 4 kişinin ölümüne neden olan Hamza Azgın, 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davada, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaza, geçen yıl Ekim ayında, Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Manisa'nın Gölmarmara ilçesine gelin almaya giden konvoydaki 34 BBZ 6249 plakalı gelin aracı, tali yoldan ana yola çıkan Murat Korkmaz (58) yönetimindeki 16 GD 231 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü Murat Korkmaz araçta bulunan Yahya Şengül (60), Şahin Korkmaz (68) ve Serkan Ay (32) hayatlarını kaybetti. Gelin aracı sürücüsü Hamza Azgın (24) ile yanındaki Ahmetcan Azgın, Özlem Yıldız, Bahar Yıldız, Hamza Azgın ve Recep Ay yaralandı.
ADLİ TIP, TALİ YOLDAN ÇIKAN ASLİ KUSURLU
Bursa 13´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde, 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan açılan davada tutuksuz yargılanan Hamza Azgın, savunmasında, "Kaza anını hiç hatırlamıyorum. Beş gün yoğun bakımda kaldım. Şu an bile hatırlamıyorum" dedi.
İstanbul Adli Tıp Kurumu´ndan dava dosyasında gelen raporda sürücü Azgın, tali kusurlu bulundu. Raporda, ölen diğer sürücü Murat Korkmaz'ın ise kavşağa girmeden önce aracını durdurup, yolu kontrol etmediği ve ilk geçiş hakkını ana yoldan gelen otomobile vermediği için asli kusurlu olduğu bildirildi.
KARARI TEMYİZ EDECEK 
Davanın karar durşmasında, mahkeme heyeti, Hamza Azgın'ı kazanın oluş şekli ile Adli Tıp Kurumu raporunu dikkate alarak, 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatı Hakan Karaman, kararı Bursa İstinaf Mahkemesi´nde temyiz edeceklerini söyledi.

BURSA

10 Aralık 2019 Salı

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