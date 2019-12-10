Başı tenekeye sıkışan köpek, kurtarıldı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde başı tenekeye sıkışan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İnegöl ilçesinde zeytin tenekesinin içindeki kalıntıları yemeye çalışan köpeğin başı, sıkıştı. Durumu fark eden çevre sakinleri, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, köpeği barınağa götürdü. Ekipler, yapılan çalışmayla köpeği kurtardı. Rahatlayan köpeğe, burada su ve mama verildi.



BURSA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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