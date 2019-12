Mevlana vefatının 746. senesinde rahmetle yâd edildi

Vefatının 746. senei devriyesinde Mevlana Celaleddini Rumi Hazretleri Kestel’de rahmetle yâd edildi.

Kestel Belediyesi’nin kültürsanat etkinlikleri devam ediyor. Kestel İlçe Başkanı Önder Tanır, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, Mevlana Celaleddini Rumî Hazretleri yâd edildi. Vefatının 746’ıncı senei devriyesinde, semazenler sahne aldı.

Kestel Belediyesi’nin kültür sanata verdiği önemden bahseden Başkan Tanır, “Hz. Mevlana Celaleddini Rumi, fikirleriyle, şiirleriyle, sözleriyle hümanizmin temellerini atmış, asırları aşan mesajlarıyla da tüm insanlık aleminin evrensel değeri ve aşkın, sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolü olmuştur. Hz. Mevlana bir insanlık okuludur, akademidir, kitaptır, kalemdir. İnsanoğluna şöyle seslenir: " Ey yaratılmış güzelliğin aynası olan mutlu varlık, her şey sensin. Her ne ararsan kendinde ara. Neyi arıyorsan, sen O'sun! Bugün insanlık, Mevlâna’ya ve onun gibi ışık kaynaklarına derinden muhtaç olduğunu daha çok hissetmektedir. Farklı dili konuşan, farklı dine inanan, farklı kültüre sahip olan milyonlarca insan, Mevlâna"nın şahsında ve eserlerinde insan olmanın anlam ve değerini daha iyi kavramaktadır” dedi.

Kestel halkı ile birlikte oldukları için mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Tanır, “Mevlana’nın yüz yıllar öncesinden günümüze uzanan bilgi ve tecrübelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. İnşallah barışın huzurun ifadesi olan bu günde vatandaşlarımızla birlikte Mevlana’yı anmış olduk” diye konuştu.

