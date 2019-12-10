Yemek ararken başı tenekeye sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yemek aradığı sırada kafası tenekeye sıkışan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sokakta yemek arayan bir köpek teneke içerisinde bulunan kalıntıları yemek için kafasını soktuğu tenekenin içerisinde sıkıştı. Durumu fark eden yoldan geçen vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler tarafından alınan köpek hayvan barınağına götürüldü. Burada ekipler tarafından başı tenekeye sıkışan köpek kurtarıldı. Daha sonra köpek tedavi altına alındı.

BURSA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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