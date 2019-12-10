Çocukların mutluluğuna beton döktüler Çocuk parkına çirkin saldırı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocuk parkında bulunan eğlence aletlerine beton dökülerek zarar verildi.

Mudanya Güzelyalı'daki Atatürk Çocuk Parkı'nda, oyun alanlarının üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çimento döküldü. Olayla ilgili emniyet ekiplerince soruşturma başlatıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yaptığı açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştirenler bilmelidirler ki tüm engellemelere rağmen herkesin huzur ve mutluluk duyduğu Mudanya’yı bizlere inanan yavrularımızla ve hemşehrilerimle birlikte yaşatacağız" dedi.

BURSA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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