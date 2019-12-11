Canlarını son anda kurtardılar Sahibinin çalıştırmak istediği otomobil alev alev yandı Sürücü ve ailesi yanmaktan son anda kurtuldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak istediği otomobil alev alev yandı. İçerisindekiler yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Adliye binası karşısında meydana geldi. Sırrı D.'ye ait 16 J 3494 plakalı otomobil çalıştırılmak istenirken bir anda alev aldı. Elektrik kontağı sebebiyle çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede aracı sardı. Sürücü Sırrı D. ve araçta bulunan ailesi kendilerini hemen dışarı attı. Kendi imkânları ile aracı söndüremeyen Sırrı D. durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BURSA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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