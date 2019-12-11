Ankara'da meydana gelen patlama ile ilişkisi olan DEAŞ'lı Bursa'da gözaltına alındı.

Olay, 29 Ekim 2019 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maskeli bir şahıs çantasıyla markete girdikten sonra arabasından para getirmek bahanesiyle çantayı markette bırakarak kaçtı. İddiaya göre, içinde ses bombası bulunan çanta saniyeler sonra büyük bir gürültüyle patladı. Olay sırasında markette çalışan kişi ise koşarak marketten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde DEAS terör örgütü üyelerince gerçekleştirildiği saldırıyla ilgili şüphelilerle irtibatı olan yabancı uyruklu E.K.'yi şafak operasyonuyla gözaltına aldı.

BURSA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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