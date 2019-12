Bursagaz’dan abonelerine güvenli doğalgaz kullanım uyarısı

Güvenli doğalgaz kullanımı konusunda abonelerini bilinçlendirmeyi hedefleyen Bursagaz, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı abonelerini dikkatli olmaya çağırdı. Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, “Abonelerimiz havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmamalı, lodoslu havalarda bacalı cihazlarını mutlaka kapatmalı ve yakıcı cihazlarında farklı ses, alev renginde değişiklik, dikkat çekici bir koku varsa mutlaka yetkili servis ile iletişime geçmelidirler” uyarısında bulundu.

Bursa’da 1 milyondan fazla aboneye hizmet veren Bursagaz, havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz kullanımının arttığı bu günlerde, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tüketicileri uyardı. Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, “Bursagaz olarak her yıl sonbahar aylarında ‘Güvenli Doğalgaz Kampanyası’ başlatarak abonelerimizi bilinçlendirecek çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz doğalgazın güvenli ve verimli kullanımı konusunda tüketicilere destek olmak” dedi.

Ailelere, doğalgaz kullanımı sırasında dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında da bilgi veren Çermikli, “Havalandırma menfezleri sürekli olarak açık tutulmalıdır. Eğer yakıcı cihazlarda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik fark edilirse zaman kaybetmeden yetkili servis ile iletişime geçilmelidir. Lodoslu havalarda ise bacalı cihazlar mutlaka kapatılmalıdır. Unutmayın ki ailenizin güvenliği sizin elinizde” diye konuştu.

187 doğalgaz acil hattı her an görev başında

Bursagaz’dan yapılan açıklamada, olası bir gaz kokusu hissedildiğinde yapılması gerekenlerle ilgili de şu bilgilere yer verildi: “Çürük sarımsak gibi bir koku hissettiğinizde çakmak ve kibrit yakmayın, lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın, kapamayın veya fişten çekmeyin. Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın. Doğalgaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatın. Kapı zilini ve telefonu kullanmayın ve kullandırmayın. Gaz kokusu olan yerdeki kişileri ortamdan uzaklaştırın. Evinizin dışından 187 numaralı Doğalgaz Acil Hattı’nı arayın.”

12 altın kuralı unutmayın

Bursagaz, doğalgaz kullanımı ile ilgili ‘12 Altın Kural’ı şöyle sıraladı:

Bacalarınızın bakım ve temizliğini periyodik olarak her yıl yetkili servislere yaptırın.

Bacalı cihazınızın ve sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servise kontrol ettirin.

Havalandırma menfezlerinizi kesinlikle kapatmayın.

Bursagaz’ın onayı olmadan tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyin.

Doğalgaz tesisatlarınıza sertifikalı firmalar aracılığıyla bakım yaptırın. (Sertifikalı firmalara www.bursagaz.com adresinden ulaşabilirsiniz.)

Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın ve mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun.

Bacalı yakıcı cihaz ile baca arasındaki bağlantının, paslanmaz çelik malzeme olmasına dikkat edin.

Mutfaklarda bacalı cihazların bağlandığı bacalara aspiratör bağlamayın.

Banyolarınızda bacalı cihaz kesinlikle kullanmayın.

Yakıcı cihazlarınıza ait esnek bağlantı parçasının sızdırmazlık özelliğini kontrol edin.

Yakıcı cihazlarınızda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servisiniz ile iletişime geçin.

Lodoslu havalarda bacalı cihazlarınızı kapatın.

