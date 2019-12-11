Liseli öğrencilerden iyilik hareketi

Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alan öğrencileri anasınıfı öğrencilerine kendi ürettikleri bebekleri hediye etti.

Mustafakemalpaşa’nın köklü eğitim kurumlarından olan Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Çocuk Gelişimi Alanı öğrencileri, "Meslek Liseleri Çocuklarla Buluşuyor" projesi kapsamında, Mustafakemalpaşa Şehit Tuncay Çanak İlkokulu anasınıfını ziyaret ederek, atölye çalışmaları sonucu üretmiş oldukları bebekleri ve satın aldıkları oyuncakları anasınıfı öğrencilerine hediye ettiler.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ziyarette, çocuk gelişimi alanı öğrencileri çocuklarla etkinlik yaparak, oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdiler. Bunun yanında anasınıfında eğitim gören çocuklara oyuncaklar da hediye edildi. Böylece öğrenciler değerler eğitimi kapsamında paylaşmanın güzelliğini ve hazzını da yaşamış oldular. Okul Müdürü Bedrettin Katmer, “Daha önce moda tasarım alanı öğrencilerimiz bu projeyi başlatmıştı. Bütün alanlarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin katkılarıyla yayılarak ve artarak sürdürülmesi bizi son derece mutlu etti. Öğrencilerimize akademik eğitimin yanında insani ve ahlaki değerleri de verebilmemiz çok önemliydi. Bunu başarmak adına öğrencilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimi kutluyorum” dedi.

BURSA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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