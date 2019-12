Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hafta içerisinde sosyal medyada çıkan istifa iddialarıyla alakalı, “Şimdi öyle bir şey yok. Olsa sizinle paylaşırdık. Şu andaki meselemiz 3 maçı iyi bir şekilde geçip, devre arasına iyi bir derece ile girip, sezon sonu da şampiyon olmak” dedi.

Yeşilbeyazlı takımın teknik patronu Yalçın Koşukavak, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde açıklamalarda bulundu. Koşukavak, 6 haftalık kaybetmeme serisinin Giresunspor maçında bozulduğunu ifade ederek, “İç sahada olması da bizi oldukça üzdü. Oyun da çok farklı git geller oldu. Aslında çok defa ifade ettiğim gibi kontrollü oynayabilsek, rakibin hücum aksiyonlarını kesebilirdik. Ancak öyle oynasaydım eleştirilecektim. Ama oyunun savunma ve hücum tarafını dikkatli oynamanız gerekiyor. Maalesef futbol böyle bir oyun oldu. 50. dakikada 30 olunca, oyuna tekrar dönmek açısından oyuncularımın verdiği reaksiyona sevindim. Kazanmak esassa yatak döşek gidip kazanalım. Ben daha iyi anlaşıldığımı düşünüyorum” dedi.



“Altınordu sistematik oynayan bir takım”

Altınordu ve Menemenspor ile deplasmanda oynanacak maçlarla alakalı soruya Koşukavak, “Takımı motive etmek istiyoruz. Taraftar sürekli kazanmak istiyor. Onlar da haklı. Daha önce çok kez söyledim. Karşı rakipte size tehlike oluşturacak oyuncular var. Altınordu, sistematik oynayan bir takım. 9 senedir aynı hoca ile çalışıyor. Bu çok ciddi bir durum. Ben de İzmirli olduğum için kulübün yapısını biliyorum. Altınordu çok ciddi bir rakip. Çok dingin ve genç oyunculara sahip bir takım. Menemenspor keza öyle. Bu ligde kolay maç yok. Daha önce de söyledim. Bunu kabul etmemiz gerekiyor öncelikle. Savunma yapmak küçülme demek değildir. Bazı maçları savunma ağırlıklı oynamak zorundayız. Manchester City hücum ederek her maçı kazanamaz. Maç kaybettik, avantaj kaybettik. Çok üzgünüm. Devre arasına daha iyi gidebilirdik. 25 puanlı Akhisarspor çok mutlu ki Süper Lig kadrosunu korumasına rağmen. Çok uzun bir yol. Ahlar, vahlar her haftayı doğru yaşatmaz. Radikal kararlar almamız lazım” cevabını verdi.



“Ali Akman’ın gelecekte şehrine ve ülke futboluna katkı koyacağına inanıyorum”

Giresunspor maçında golle buluşan genç futbolcu Ali Akman ile ilgili Koşukavak, “Şimdi yedekten oyuna aldığımız oyuncular bazen çok katkı vermez. Ancak benchten aldığımız oyuncular katkı koymak zorundadır. Savunma yapacaksanız çok ciddi bir savunmacı alırsınız. Maçtan sonra 1520 dakikalık bölümde Giresunspor buna müsaade etti. Ali Akman, zaten kıymetli ve değerli bir oyuncu. Böyle 15 dakikalarda katkı veriyor. Gelecekte hem şehrine hem de ülke futboluna katkı koyacağına inanıyorum. Mehmet Zeki gibi diyaloglarımız aynı” açıklamasını yaptı.



“Transfere ihtiyaç var ama şartlar önemli”

Transferi konuşmak için şu anın zamansız olduğuna dikkat çeken Koşukavak, “Önce Bursaspor kulübünün ekonomik anlamında şartlarına bakmak istiyoruz. Önce transferi açalım derlerse bir şeyler yapılacak. Ekonomik anlamda kolay bir durum değil. Devre arasında transfere ihtiyaç var ancak şartlar önemli” şeklinde konuştu.



“Jires Kembo konusuyla alakalı yönetim bana bir şey demedi”

Selçuk Şahin ve Jires Kembo ile ilgili soruya Koşukavak şu cevabı verdi:

“Selçuk Şahin, salonda da antrenman yaptı. Üst adalesindeki ezikten dolayı. İğne ile sahaya çıktı. Shehu ondan daha fazla antrenmana çıkmadı ancak performansı ortada. Kubilay ayak kemiğindeki çatlakla oynadı. Oyuncular iyi niyetiyle oynuyor, ama her futbolcu her zaman iyi oynamıyor maalesef. Jires Kembo konusuyla alakalı yönetim bana bir şey demedi. Ben de sizin gibi sosyal medyadan gördüm. Bursaspor kulübünün menfaatini gözetmek zorundayım. Bence de öyle olmalıdır. Transfer olur, olmaz ama bu kulübün geleceğini düşünmek bana daha doğru geliyor.”



"Şu anki meselemiz 3 maçı en iyi şekilde geçmek"

Hafta içerisinde çıkan istifa haberleriyle ilgili iddialar üzerine Koşukavak, “Şimdi öyle bir şey yok. Olsa sizinle paylaşırdık. Şu andaki meselemiz 3 maçı iyi bir şekilde geçip, devre arasında iyi bir derece ile girip, sezon sonu da şampiyon olmak” şeklinde konuştu.

Hatayspor’un şu an itibariyle avantajlı olduğunu vurgulayan Koşukavak, bu hafta oynayan 8 futbolcunun 4 sezondur Hatay takımında oynadığını söyledi.

