Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada tıkanan oluğu tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Tugay E., yağmur suyu oluğunu tamir etmek için çatıya çıktı. Tugay E. çatıda bulunan şeffaf havalandırma boşluğuna basınca metrelerce yükseklikten aşağı düştü. İşçinin yardımına arkadaşları yetişti. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adamın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmasına rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

BURSA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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