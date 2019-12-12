(Özel) 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor Ayakkabı fiyatları arttı, vatandaşlar ayakkabı tamircilerine akın etti

Bursa’da ayakkabı fiyatlarına gelen zamlarla birlikte kimsenin uğramadığı ayakkabı tamircilerinin işleri açıldı.

45 yıldır ayakkabı tamiri yapan Metin Ertokat, artan talebe yetişmekte zorluk çekiyor.

Bursa’da 45 yıldır hem özel sipariş ayakkabı imalatı yapan hem de tamir eden Metin Ertokat, artan talebe yetişmekte zorluk çekiyor. Ertokat, ilerlemiş yaşına rağmen her gün onlarca ayakkabıyı tamir ederek sahiplerine teslim ediyor. İşin çok olduğunu ifade eden Ertokat,, "Çalıştıracak eleman bulamıyorum, kalifiye iş arayan varsa almaya hazırım" dedi.

Mudanya ilçesinde dedesinden kalma sanatı üçüncü kuşak olarak devam ettiren Ertokat, çalışma azmi ve kaliteli iş yapması sebebiyle herkes tarafından örnek gösterilip seviliyor. Kaliteli ayakkabı fiyatlarının 300 liranın üzerinde seyretmesi sebebiyle kaliteli ayakkabıları yırtılanlar ise yenisini almak yerine fiyatları 7 lira 50 kuruşla 20 lira arasında değişen fiyatlarda tamir ettirmeyi tercih ediyor.

Bu işi üç kuşaktır yaptığını ifade eden Metin Ertokat, "45 yıldır özel ayakkabı ve tamir işleri yapıyorum. Son iki yıldır vatandaşlar tamir işlerine ağırlık gösteriyor. Bunun iki sebebi var, insanlar artık kalitesiz Çin mallarına rağbet göstermiyor. Kaliteli ayakkabı alıp yırtılınca tamir ettiriyor. İkincisi ise son yıllarda ayakkabı fiyatlarının artması, son iki yıla kadar kimse ayakkabı tamir ettirmeye getirmezdi. Şimdi işleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Mudanya’da beni tanımayan yoktur. Bizim işte kalifiye eleman sıkıntısı var, kimse de bu mesleği tercih etmiyor. İş çok ama çalışacak eleman yok, eleman varsa almaya hazırım. Ayakkabı tamirini 7 lira 50 kuruş ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla yapıyorum. Özel ayakkabıları ise 80 ila 90 lira arasında satıyorum" dedi.

BURSA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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