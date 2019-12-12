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Ali Akman:"Bursaspor'da iyi işler yaparak Avrupa'ya gitmek istiyorum" Bursaspor'un golcüsü Kubilay ...

İHA

Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman, Bursaspor'da çok iyi işler yapmak istediğini dile getirerek, sonrasında Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Ali Akman:"Bursaspor'da iyi işler yaparak Avrupa'ya gitmek istiyorum" Bursaspor'un golcüsü Kubilay Kanatsızkuş: "3’te 3 yaparak yukarılarda kalmaya çalışacağız"

Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman, Bursaspor’da çok iyi işler yapmak istediğini dile getirerek, sonrasında Avrupa’ya gitmek istediğini söyledi.
Yeşilbeyazlı takımın genç golcüleri Kubilay Kanatsızkuş ve Ali Akman açıklamalarda bulundu. 6 hafta sonra gelen mağlubiyetin moralleri bozduğunu ifade eden Kanatsızkuş, "Biz buna bir iş kazası diyelim. Önümüzde 3 maç var, ikisi deplasmanda ve biz bu iki maçı en iyi şekilde geçirip evimizde oynayacağımız Hatayspor maçında bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Hatayspor maçı bizim için çok önemli, evimizde favori olarak oynayacağız. 3’te 3 yaparak yukarılarda kalmaya çalışacağız" dedi.

"Gelişimim faktörü Yalçın hocadır"
'İşler kötü giderken taraftarlardan tabi bir baskı oluşacak' diyen Kanatsızkuş, şunları söyledi:
"İşler iyi giderken onlar bizim yanımızda olduğunda karşı takım için o atmosferde oynamak zor oluyor. Taraftarın bize kötü bir baskı yaptığını ben düşünmüyorum. Taraftarlarımız antrenman öncesi buraya geldi. Bizler için moral oldu. Bizim arkamızda olduklarını hissettirdiler. Kendi gelişimim için de bunun baş faktörü Yalçın hocadır. Onun benden istedikleri, anlattıkları, oyuncuya yaklaşımı farklı. Çok hocayla çalıştım ama onun gibisi farklı. Oyuncudan ne alabileceğini bilen bir hocadır."

"İlk yarıyı güzel şekilde bitirmek istiyoruz"
Yalçın hocanın yapılan istifa çağrılarının üstesinden geleceğini vurgulayan Kanatsızkuş, "2 İzmir deplasmanını biz en iyi şekilde geçireceğiz. Taraftarımız buradaki Hatayspor maçında bizleri desteklesinler. Hatayspor’u yenerek ilk yarıyı güzel bir şekilde bitirelim istiyoruz. Taraftarımız geri pas yapınca tepki gösteriyor olabilir ama bazen ileri gitmek için bir adım geri atmak gerekebilir. Bizde içeride oynadığımız maçlarda rakip geride beklediği için bazen öne doğru çıkamıyoruz. Bir adım geriye gidince de rakip üstünüze gelince boşluklar bulup değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Ali Akman: "Benim için oynadığım her süre 90 dakikadır"
Giresunspor müsabakasında oyuna girdikten sonra bir gol atan Ali Akman ise, "Daha çok maç oynayacağım. Şu anda aldığım zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Benim için oynadığım her süre 90 dakikadır. 5 dakika bile oynasam benim 90 dakikam odur. Herşeyimi vermeye çalışıyorum. Kendimi en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.

"Yalçın hoca bana çok güzel şeyler öğretiyor"
Yalçın hocanın hayal ettiği bir teknik direktör olduğunu söyleyen Akman, "Bana bir şeyler katmasını istediğim hocalarla çalışmak istemiştim. Futbolu bana öğretebilecek biri ile çalışmak istiyordum. Yalçın hoca bana çok güzel şeyler öğretiyor. Ben ona çok sorular soruyorum bıkmadan cevap veriyor. Yalçın hocayla çalıştığım için şükür ediyorum. Bana çok şeyler katabileceğini inanıyorum" dedi.

"Kubilay abi ile ikili oynamak çok isterim"
Kubilay Kanatsızkuş ve Yevhen Seleznov'un kendisine çok yardımcı olduğunu anlatan Akman, "Kubilay abi çok iyi. Takımda isteyeceğim forvetlerden birisidir. Kubilay abi ile ikili oynamak çok isterim. Birbirimizi tamamlayacağımızı düşünüyorum. Seleznov da çok tecrübeli ondan öğrendiğim şeyler var. Bana hep öğretmeye çalışıyor. Tecrübelerini aktarıyor ve bana samimi duyularla yaklaştığını fark ediyorum. İkisi ile de aram çok iyi" şeklinde konuştu.
Şampiyon olacaklarına çok inandıklarını ifade eden Akman, "Zaten Bursaspor olduğu bir yerde favori Bursaspordur. Bizde bunun bilincindeyiz. Abilerim şampiyonluk için herşeyi yapıyor. Şampiyon olacağımızı düşünüyoruz ve inanıyoruz" açıklamasında bulundu.
Giresunspor maçında oyuna girer girmez kaçırdığı golle alakalı Akman, şunları söyledi:
"Samimi konuşayım. Oyuna girdim tabela kalktı. Sola doğru döndüm ve karşı karşıya kaldım. Eğer oyuna ısınmış olsaydım Emirhan abiyi görürdüm. Emirhan abiye vermem daha mantıklıymış. Topu kontrol ettiğim anda kalecinin açımı kapatmasına izin vermişim. Oyna biraz ısınamadığımı söyleyebilirim ama heyecanlı değildim."

"Avrupa'ya gitmek istiyorum"
Bursaspor’da çok iyi işler yapmak istediğini vurgulayan Akman, "Sonra kesinlikle Avrupa’ya gitmek istiyorum. Türkiye’yi sizleri gururlandırmak istiyorum. Milli takımda da oynamak istiyorum. Milli takımın vazgeçilmez santraforu olmak istiyorum. Milli maçlarda kendi yaş gruplarımda elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.

BURSA

12 Aralık 2019 Perşembe

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