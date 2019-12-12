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Nilüfer sağlıklı gıdanın merkezi olacak

İHA

Nilüfer Belediyesi desteğiyle, kentin kırsal mahallelerinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla kurulan S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP), 160 dönüm araziye yerli buğday ekti. Ekolojik koşullarda üretilecek buğday unu kooperatif aracılığıyla tüketiciye ulaşacak.

Nilüfer sağlıklı gıdanın merkezi olacak

Nilüfer Belediyesi desteğiyle, kentin kırsal mahallelerinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla kurulan S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP), 160 dönüm araziye yerli buğday ekti. Ekolojik koşullarda üretilecek buğday unu kooperatif aracılığıyla tüketiciye ulaşacak.
Nilüfer’de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için pek çok çalışma yürüten ve aynı amaçla NİLKOOP S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurulmasına destek veren Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda yapılan çeşit ve verimlilik denemeleri sonucu elde edilen yerli buğday tohumlarıyla seri üretime geçiyor. Merkezi Çatalağıl Mahallesi’nde bulunan NİLKOOP, tıbbi ve aromatik bitkilerden, meyve üretimine, arıcılık ve bal üretiminden, tahıl, baklagil ve sebze gibi ürünlerin yetiştirilip, satışının yapılmasına kadar geniş bir yelpazede çalışma yürütüyor. Ekolojik tarım koşullarında ve tarım kimyasalları kullanmadan yapılması hedeflenen bitkisel üretimlerden elde edilecek sağlıklı gıdaları, bireysel tüketicilerin yanı sıra Tüketici Kooperatifleri aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılacak olan NİLKOOP, Nilüfer Belediyesi’nden kiralanan arazilerde yerli buğday ekimi gerçekleştirdi.
Kooperatif üyelerinin toprak hazırlığı ve ekim işlerini bizzat gerçekleştirdiği 160 dönümlük üretim alanına yerli tohumlar ekildi. Karacaoba, Konaklı, Büyükbalıklı, Gökçeköy, Kızılcıklı, İrfaniye, Fadıllı ve Akçalar mahallelerinde ekolojik şartlarda üretilecek olan ürünler, hasat sonrası un haline getirilerek satışa sunulacak. Uygulama hakkında bilgi veren Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü ve NİLKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Arca Atay, “NİLKOOP’un kurulma amaçlarından biri de Nilüfer Belediyesi’nin tarım arazilerini doğru yöntemlerle değerlendirmek. Bu yıl bu arazilerin 160 dönümlük bölümde yerli buğdaylar elde edeceğiz. Yerli tohumlardan tam buğday unu elde etmeyi hedefliyoruz. Arazilerimizde ekili olacak ürünler tamamen ekolojik şekilde üretilecek. Zirai ve kimyasal gübre kullanılmayacak. Hedefimiz insanların sağlıklı gıdaya ulaşmasıdır. Kooperatif olarak ürün çeşitliliğini önemserken, ekolojik şartlarda sağlıklı ürün elde etmek en önemli hedefimiz” dedi.
Atay, Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle yıllardır ekolojik tarımın yaygınlaştırılması adına önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür etti.

BURSA

12 Aralık 2019 Perşembe

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