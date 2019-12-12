Hastaların 'kedi' hassasiyeti

BURSA'da, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümündeki bekleme sandalyelerinden birinde yatan kedi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hastanede sıra bekleyen yüzlerce hasta, sandalyede yatan kediyi rahatsız etmemek için ayakta bekledi.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne ısınmak için giren kedi, hastalar için yapılan bekleme sandalyelerinden birinde uyudu. Kediyi rahatsız etmek istemeyen hastalar ise ayakta bekledi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, vatandaşların duyarlı davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından tam not aldı.



BURSA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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