Gemlik Belediyespor’dan güreşte başarı

Gemlik Belediyesporlu gençler güreş alanında önemli dereceler elde etti.

Türkiye Güreş Federasyo’nu tarafından Bursa Gürsu’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Şampiyonası’nda, serbest ve grekoromen stilde Gemlik Belediye Spor Kulübü sporcularıpek çok derece aldı. Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı, Grekoromen stil 41 kiloda Emirhan Gül ile birincilik elde ederken, turnuvadan ikide ikincilik, bir üçüncülük elde etti.

Gemlikli sporculardan altı derece

Gemlikli sporcuların aldıkları dereceler şu şekilde; Grekoromen stilde Emirhan Gül 41 kiloda birinci, Kadir Yazıcı 41 kiloda ikinci, Semih Öztürk 38 kiloda üçüncü oldu. Serbest Stilde Kadir Yazıcı 41 kiloda ikinci, Melih Yılmaz 38 kiloda üçüncü, Hakan Emre Birelli 44 kiloda beşinci oldu. Gürsu’nun ardından Edirne’de mindere çıkan Emirhan Gül burada da birinci olarak, Bursa bölgesini Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

BURSA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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