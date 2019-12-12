Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, Türk Kızılay’ının başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Türk Kızılay’ı tarafından başlatılan 'Kan Bağışı Kampanyası' kapsamında yapılan organizasyona destek vermek amacıyla Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, kan bağışında bulundu. Karacabey Heykel önünde bulunan Kızılay Tırında gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde, 30 ünite kan bağışı alınırken, Karacabey Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, iş yoğunluklarına rağmen kampanyaya destek veren İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve personeline teşekkür etti.

BURSA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.