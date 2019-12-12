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Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

BursaAnkara karayolunda kırmızı ışıkta duramayan bir otomobil hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

BursaAnkara karayolunda kırmızı ışıkta duramayan bir otomobil hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, BursaAnkara karayolu Kestel ilçesindeki trafik ışıklarında 16 NY 301 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duramayınca yan yoldan çıkan 16 NTV 49 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 NY 301 plakalı araç hurdaya döndü. Diğer sürücüler tarafından 112 Acil Servis ekipleri ile polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Yaralanan 2 sürücü Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BURSA

12 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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