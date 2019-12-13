İnegöl Mehteri'nden Suriyeli yetimlere unutulmaz konser

Bursa İnegöl Tarihi Mehter Derneği, 40 kişilik bir ekiple Hatay’ın Reyhanlı ilçesine giderek İHH’nın kurmuş olduğu Reyhanlı Yetim Köyü'nde kalan 950 yetim çocuğa unutulmaz bir konser verdi.



Heyet, daha sonra Öncü Pınar Sınır Kapısı'ndan Suriye’nin Azez Bölgesi'ndeki emniyet müdürlüğünü de ziyaret ederek orada da mini bir konser verdi. Daha sonra ise yüz binlerce insanın kaldığı çadır kamplarını ziyaret edilerek, incelemelerde bulunuldu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapana İnegöl İHH başkanı İlhan Tatlı, “Dünyaya savaşın ortasında veya yurtlarından uzakta göz açan çocukların kısacık hayatlarına, şiddet, korku, kaybetme duygusu ve zorla göç ettirilme şekil verdi. Savaş mağduru çocukların zihnen ve bedenen sağlıklı büyüyebilmeleri için güvenli ortamda hayatlarını sürdürmeleri, psikolojik sorunlarının rehabilite edilmesi, gerek akademik, gerekse manevi gelişimleri, temel ihtiyaçların başında geliyor. Bu amaçla İHH’nın kurmuş olduğu Reyhanlı Yetim Köyü'ndeki, 950 yetim yavrumuza bir jest yapmak istedik. Onlara farklı bir gün yaşatmak istedik. İnegöl Tarihi Mehter Takımı bu konuda sağ olsunlar büyük bir fedakârlık gösterdiler. 40 kişilik bir heyetle bölgeye gittik. Yetim yavrularımıza unutamayacakları çok güzel ve özel bir mehter konseri verdik. Bu anlamda mehter takımımızın başkanı Mehmet Semiz’in şahsında tüm ekibe çok teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun" dedi.





Çadırları su bastı

Öte yandan İnegöl İHH başkanı İlhan Tatlı, kamplardaki zorlu yaşam mücadelesinden söz ederek, "Bölgede bulunan çadırlarda yaşam mücadelesi verenler yazın sıcaktan duramazken, kışın ise soğuk havada yaşam savaşlarını sürdürüyor. Çadırlarda yaşayanlar son günlerde bölgede yağan sağanak yağmur sele dönüştü. Birçok çadır sular altında kaldı. Buraya destek olmak için İHH elinden geleni yapıyor. Acilen un başta olmak üzere, insanların battaniye ve çadır ihtiyaçları var. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımız bizlere ve diğer İHH'nın hesaplarına yardımdan bulunabilirler" dedi.

BURSA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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