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Et işleme tesisine gidip döner tartışmasına açıklama getirdi Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve ...

İHA

Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayar, döner tartışmalarına et entegre tesisine giderek kesilmiş hayvanların üzerinde hangi yağ nerede kullanılır tek tek anlattı.

Et işleme tesisine gidip döner tartışmasına açıklama getirdi Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayar: "Biz yemek ihtiyacımızı Canan Karatay, hocanın zevkine göre seçmek zorunda değiliz" "Kavram yağı çok değerli bir yağdır sabun üretiminde kullanılmaz"

Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayar, döner tartışmalarına et entegre tesisine giderek kesilmiş hayvanların üzerinde hangi yağ nerede kullanılır tek tek anlattı.
Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen hayvandan çıkan kavram yağı sabun yapımında kullanılıyor ve bu yağı dönerde de kullanılıyorlar. Tartışmasına Tayar, kesilmiş hayvanın başına geçerek ne yağı nerede kullanılır, tek tek anlattı. Kavram yağının kaliteli bir yağ olduğunu ifade eden Mustafa Tayar, "Dönerin başkenti olan Bursa'da döner konusunda bir şeyler söylemek zorunda hissettim kendimi. Döner konusunda son günlerde Türkiye'de herkes konuştu. Kavram yağının dönere katıldığı bunun sabuna katılan kalitesiz bir yağ olduğu iddia edildi. Aksine kavram yağı çok değerli bir yağdır. Et ürünleri, köfte, sucuk ve dönerde kullanılır çünkü bu yağ ürüne lezzet ve kıvam verir. Bir yemeğin lezzetini veren unsur yağdır. Sabun yapılacak atılacak yağ dönere işlenmez, kavram yağı çok kaliteli bir yağdır. İddia edildiği gibi sabuna harcanacak kadar ucuz ve kalitesiz değildir. Siz bugün fiyatı 25 lira olan bu yağı sabuna işlerseniz sabunu 100 liraya satmanız gerekir. Evet hayvansal yağlar sanayiye gider ama bu tamamen endüstri artıkları gider kemik ve işlemeden artan yağlar gider. Mevzuat izin verir dönere yüzde 25'e kadar yağ ilave edilmesi yasal hakkıdır. Döner üreticileri dönerde yağ kullanırlar bunun yasal hiç bir sakıncası yoktur. Dönere katılacak başka bir katkı maddesi de yoktur" dedi.

"100 gram et dönerin maliyeti 5 lira"
Son günlerde bu kadar ucuz döner olur mu tartışması olduğunu söyleyen Tayar, Bugün kasaptan kıyma alsanız kilosu 40 lira civarında bir dönere 100 gram döner katsanız 4 lira yapar buna ekmek ve işlemesini kat 5 liraya mal olur. Siz 5 liraya mal ettiniz bir ürünü 910 liraya sattığınız da rahat para kazanırsınız. Ucuzdur bir illeti vardır diye düşünmemek lazım burada iş bilmeye bakar iyi bir esnaf ve iyi organizasyon kurduysanız. İnsanlara kaliteli eti ucuza yedirebilirsiniz. Tavukta da aynı şey söz konusu, bugün göğüs tavuk etinin kilosu 1011 lira 100 gram kullansanız 1 lira yapar diğer ürünlerle birlikte 3 liraya mal edersiniz. Tüketicinin dikkat etmesi gereken konu ben bu ürünü nereden alıyorum. Bana bu ürünü veren firmanın kalite belgeleri var mı? bunları sorgulamamız gerekiyor. Bir restorana döner yemeye gittiğimizde nereden et geldiğini anlayamayız, eğer kalite belgesi varsa Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsatlı bir işletmeyse güvenlikle tüketirim. Bu konuda bilir bilmez herkesin konuşmasının bir anlamı yok, ben tavuk etinden iğreniyorum dediğiniz zaman bir kesimi etkiliyorsunuz. Biz yemek ihtiyacımızı Canan Karatay, hocanın zevkine göre seçmek zorunda değiliz, dönerle ilgili konuşacakların bilimsel gerçeklerle konuşmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

BURSA

13 Aralık 2019 Cuma

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