Mudanya polisinden kaçak içki operasyonu

Mudanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Siteler Mahallesi’nde bir evde yaptıkları aramada çok sayıda satışa hazır kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yılbaşının yaklaştığı bu günlerde kaçak içki ile mücadelelerini arttıran Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekiplerinin Siteler Mahallesi’ndeki bir evde yaptıkları aramada 310 adet şişelenmiş çeşitli marka rakı ve viski ele geçirildi. Ayrıca, sahte içki yapımında kullanılan malzemelere de el kondu. Piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan kaçak içkilerle ilgili olarak polis iki kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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