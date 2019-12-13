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Bursa'da araç kiralama ve günübirlik konaklama şirketlerine denetim

İHA

Bursa'da huzur ve güven ortamının devamını sağlamak için denetimlerini arttıran polis ekipleri, araç kiralama firmalarını ve günübirlik konaklama yerlerini denetledi. Denetimler sonucunda 175 iş yeri denetlenerek, toplam 45 bin lira idari ceza işlemi uygulandı.

Bursa'da huzur ve güven ortamının devamını sağlamak için denetimlerini arttıran polis ekipleri, araç kiralama firmalarını ve günübirlik konaklama yerlerini denetledi. Denetimler sonucunda 175 iş yeri denetlenerek, toplam 45 bin lira idari ceza işlemi uygulandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması ve güvenliğin korunması kapsamında denetimlerini arttırdı. İl genelinde faaliyet gösteren 102 araç kiralama firmasını denetledi. 15 iş yerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığını ve 3 iş yerininde kimlik bildirme kanunu kapsamında kiralık araç veri girişi yapmadığını tespit ederek 23 bin 286 lira idari para cezası uyguladı.
Ayrıca günübirlik konaklama yerlerini de denetleyen ekipler, 73 işletmeye ait 622 daireyi denetledi. Kimlik Bildirme Kanununa göre veri girişi yapmadığı tespit edilen 3 işletmeye 22 bin 56 TL idari para cezası uygulanırken, vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

BURSA

13 Aralık 2019 Cuma

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