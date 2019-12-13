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Yeşilova Holding’den Bursa Uludağ Üniversitesi’ne 2244 desteği

İHA

Yeşilova Holding, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile yaptığı protokol çerçevesinde 3 doktora öğrencisini bünyesindeki şirketlerde çalıştıracak.

Yeşilova Holding’den Bursa Uludağ Üniversitesi’ne 2244 desteği

Yeşilova Holding, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile yaptığı protokol çerçevesinde 3 doktora öğrencisini bünyesindeki şirketlerde çalıştıracak.
BUÜ, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Yeşilova Holding ile iş birliği anlaşması imzaladı. Holding bünyesindeki şirketlerde 3 doktora öğrencisinin çalıştırılmasını kapsayan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova imza attı. Kılavuz, Türkiye’nin yürüttüğü sanayi ve ihracat hamlesinde bu protokollerin önemli katkılarının olacağını vurguladı. ÜniversiteSanayi iş birliği hususunda ciddi atılımlar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Genç arkadaşlarımız sahaya çıktılar. Ciddi çalışmalar yaptılar. Bu alanda üniversitemizi ve Bursa sanayisini harekete geçirecek gayret içerisinde oldular. Bursa, üniversite ve sanayi yapılaşması ile çok önemli bir potansiyele sahip. Devletimizin de ciddi destekleri var. Üniversitemiz ve akademisyenlerimiz bu konuda yeterince donanıma sahip. Sanayicilerimizin Türkiye sanayicileri içerisindeki yerini de dikkate aldığımız zaman tahmin ediyorum ki en fazla protokole imza atan üniversite biz olacağız. Protokolün sanayicilerimiz ve üniversitemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Sanayicilerin üniversite ile işbirliklerinin çok eski zamanlara dayandığını söyleyen Ali İhsan Yeşilova, “Üniversite ile sanayicilerin iş birliği çok eskilere dayanıyor. Üniversite Sanayi İş Birliği Geliştirme Platformu’nun ilk kuruluş zamanlarında görev yaptım. Ancak bir türlü bu ilişkiler istenilen seviyeye gelemedi. Son yıllarda bir takım gelişmeler olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle son 56 yıldır işletmelerde ARGE büyük bir önem kazandı. Türk sanayicisi bunun farkına vardı. Bu gelişmelerle birlikte üniversitelerle ilişkiler daha gerekli hale geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi ile geçmişte de ilişkilerimiz olmuştu. Fakat bugün imzalayacağımız 2244 protokolü ile üniversitemizle ortak çalışmalar yapacak olmak bizler için ayrı bir önem taşıyor. Devletimiz de son yıllarda bu alanda çok önemli destekler veriyor. Umuyorum hepimizi mutlu edecek sonuçlara hep birlikte ulaşacağız” dedi.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Yeşilova Holding arasında gerçekleştirilen protokol ile 1 otomotiv mühendisliği, 2 makine mühendisliği olmak üzere toplam 3 doktora öğrencisi, firma bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel temelli çalışmalarda görev alacak. Öğrenciler, doktora çalışmalarının tamamlanmasının ardından en az 3 yıl daha holding bünyesinde çalışmaya devam edecek.

BURSA

13 Aralık 2019 Cuma

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