Müftülükten kermes

Gemlik ilçesinde müftülük kurslara destek için kermes tertipledi.

Müftülük tarafından düzenlenen destek kermesi Merkez Asım Kocabıyık Camii altında açıldı. Kermesi Kaymakam Yaşar Gürbüz, Müftü Reşat Şavlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran ile çok sayıda davetli ve vatandaş ziyaret ederek destek oldu. Kermes ziyareti sırasında Müftü Şavlı, Kaymakam Dönmez'e, cami altında bulunan ve yetişkinler tarafından kullanılan Kur'an kursu ve ilim merkezleri hakkında bilgiler verdi. İlçe genelinde bulunan kurs merkezlerinin desteği ile açılan kermes cumartesi günü akşamına kadar devam edecek. Kermes dolayısıyla Cumartesi Pazarında da stant açılacak.

BURSA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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