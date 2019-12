Kargocuda karısını öldüren kocaya 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi Karısını öldüren kocaya 16 yıl hapis cezası

Bursa'da kargo bahanesiyle kandırdığı karısını öldüren sanığa, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Olay, şubat ayında Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bir kargo firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali C. (51), 31 yıllık eşi Aynur C.’yi (46) bir kargo firmasında silahla öldürdü. Olayın ardından Samsun'da yakalanan Ali C. tutuklandı. Hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Ali C.'nin yargılanmasına Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, eşiyle 363 gündür görüşmediğini dile getirerek, "Kendisini temin ettiğim bir telefonla kargoya davet ettim. Dedikodulara inanmıyordum. Yanında başka kimseler olur diye silahla gittim. Kendisi ile uzun uzun konuştum. Bana, yeni bir yuva kurdum, sen de yoluna git deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Pişmanım” dedi.

Çiftin oğulları M.C. ve S.C. ile kızları Ö.U.'nun babalarından şikayetçi olmadığı davada, sanık avukatı, müvekkilinin tahrik altında suçu işlediğini belirterek, hakkında indirim maddelerinin uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyetince son sözü sorulan sanık Ali C., “Cezaevinden çıkınca özürlü oğlum Selçuk’a sahip çıkmak istiyorum. Pişmanım” diye konuştu.

Kısa bir aranın ardından sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet cezası veren mahkemeye heyeti, dinlenen şahitler, toplanan delilleri göz önüne alarak, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 16 yıl 8 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BURSA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.