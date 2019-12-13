Karadağ Diyanet İşleri Başkanı’ndan Dündar’a ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı’ndan Dündar’a ziyaret

İHA

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı’ndan Dündar’a ziyaret

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç ile beraberindeki heyet, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında ağırladığı Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bursa İl Müftüsü İzani Turan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Dündar, misafirlerine belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Karadağ’daki Müslümanların durumu ve gelişmeleriyle ilgili istişarede bulunan Dündar, yıl içerisinde Balkan ülkelerinde gerçekleştirdikleri etkinliklerin Türk ve Müslüman dünyasını bir araya getirdiğini ifade etti.
Yaptıkları çalışmalarla Balkanlar’dan Orta Doğu’ya, Kafkaslar’dan Orta Asya’ya kadar bütün gönül coğrafyasına hitap ettiklerini belirten Başkan Dündar, “Balkan ülkelerinde düzenlediğimiz etkinliklerin manevi hazzı çok farklı. Çünkü farklı dil, din ve kültürlerden insanların bir araya geldiği bu etkinlikler, dostluk ve kardeşlik duygularının gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Duaların okunması bizlerin bir arada kalmasına vesile oluyor. Bizler, belediye olarak desteğimizi her daim sürdüreceğiz” dedi.
Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç ise bölgede dostluk ve barışın gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

BURSA

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kargocuda karısını öldüren kocaya 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi Karısını öldüren kocaya 16 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Kargocuda karısını öldüren kocaya 'iyi hal' ve ...
Rasim Topuz: "Bursa sağlık turizmi açısından çok önemli bir bölgedir" Prof. Dr. Nadir Şener: ""Seksek, ip atlamak, beş taş, ve çelik çomak oyunları bitti. İskelet sistemi olumsuz etkilendi"
YEREL HABERLER Rasim Topuz: "Bursa sağlık turizmi açısından çok ...
Son romanı için 2 yıl akıl hastalarıyla yaşadı Ödüllü romanında hafızasını kaybetti, son romanı için akıl hastanesini mesken tuttu
YEREL HABERLER Son romanı için 2 yıl akıl hastalarıyla yaşadı Ödüllü ...
Bu çocuklar Avrupa’da köylerini tanıtacaklar
YEREL HABERLER Bu çocuklar Avrupa’da köylerini tanıtacaklar
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu
Müftülükten kermes
YEREL HABERLER Müftülükten kermes
Yeşilova Holding’den Bursa Uludağ Üniversitesi’ne 2244 desteği
YEREL HABERLER Yeşilova Holding’den Bursa Uludağ Üniversitesi’ne ...
İş dünyası ve meslek okulları ‘geleceğimiz’ için birlikte hareket ediyor
YEREL HABERLER İş dünyası ve meslek okulları ‘geleceğimiz’ için ...
Mudanya’da iki ayda bin kişiye diyetisyen hizmeti
YEREL HABERLER Mudanya’da iki ayda bin kişiye diyetisyen hizmeti
Golf okullara taşındı
YEREL HABERLER Golf okullara taşındı
Sözde Pontus soykırımına sert tepki: "Davet edilen 3 Türk konferansa katıldıysa derhal vatandaşlıktan çıkarılsın"
YEREL HABERLER Sözde Pontus soykırımına sert tepki: "Davet edilen 3 ...
38 bin öğrenci mangala ile buluştu
YEREL HABERLER 38 bin öğrenci mangala ile buluştu
Üç kurum güçlerini birleştirerek örnek projeye start verdi
YEREL HABERLER Üç kurum güçlerini birleştirerek örnek projeye start ...
Kargo yalanıyla tuzağa düşürdüğü eşini öldüren kocaya iyi hal ve tahrik indirimi
YEREL HABERLER Kargo yalanıyla tuzağa düşürdüğü eşini öldüren kocaya ...
‘Teftişör’ Bursalı sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER ‘Teftişör’ Bursalı sanatseverlerle buluştu
Trafik terörüne dikkat çeken sergi
YEREL HABERLER Trafik terörüne dikkat çeken sergi
Bursa'da araç kiralama ve günübirlik konaklama şirketlerine denetim
YEREL HABERLER Bursa'da araç kiralama ve günübirlik konaklama ...
Mudanya polisinden kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Mudanya polisinden kaçak içki operasyonu
Et işleme tesisine gidip döner tartışmasına açıklama getirdi Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayar: "Biz yemek ihtiyacımızı Canan Karatay, hocanın zevkine göre seçmek zorunda değiliz" "Kavram yağı çok değerli bir yağdır sabun üretiminde kullanılmaz"
YEREL HABERLER Et işleme tesisine gidip döner tartışmasına açıklama ...
İnegöl Mehteri'nden Suriyeli yetimlere unutulmaz konser
YEREL HABERLER İnegöl Mehteri'nden Suriyeli yetimlere unutulmaz ...
Köye diyetisyen geldi, zayıflamak isteyen kadınlar sıraya girdi Köy köy gezip zayıflamak isteyen kadınlara diyetisyen hizmeti veriyorlar
YEREL HABERLER Köye diyetisyen geldi, zayıflamak isteyen kadınlar ...
İnegöl'ü sis kapladı
YEREL HABERLER İnegöl'ü sis kapladı
Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı Alevler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı Alevler geceyi ...
2 kilo 800 gram kalkan balığı 450 liraya alıcı buldu Rekor kıran kalkan balığının halde, kilosu 160 TL
YEREL HABERLER 2 kilo 800 gram kalkan balığı 450 liraya alıcı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X